Hasta un 69% de descuento en Atomic Server

Despliega Atomic Server con instalación en un solo clic.

CMS sin interfaz de código abierto en tiempo real y base de datos de grafos para bases de conocimiento colaborativas y contenido estructurado.

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VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Despliega Atomic Server con instalación en un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Atomic Server

Atomic Server es un CMS sin interfaz de usuario (headless) de código abierto y una base de datos de grafos construida sobre Atomic Data, un subconjunto estricto de RDF que le da a cada pieza de contenido un esquema tipado y una URL estable. A diferencia de los CMS tradicionales que almacenan blobs opacos, Atomic Server almacena datos estructurados y vinculados que pueden ser consultados, validados y sincronizados en tiempo real entre clientes.

Alojar Atomic Server en tu propio VPS mantiene tu grafo de conocimiento, documentos y tablas bajo tu control total, sin dependencia de proveedor ni tarifas por usuario. Los WebSockets integrados transmiten actualizaciones en vivo a cada cliente conectado, convirtiéndolo en una base sólida para herramientas colaborativas, wikis internas y aplicaciones personalizadas que necesitan un backend estructurado y en tiempo real.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Atomic Server

Sincronización en tiempo real

Los WebSockets integrados envían los cambios a cada cliente conectado al instante, para que la edición colaborativa y los paneles en vivo funcionen sin infraestructura adicional.

Grafo de conocimiento tipado

Cada recurso tiene un esquema y una URL única basada en Datos Atómicos, lo que le da a tu contenido validación, vinculación y capacidad de consulta que los almacenes de documentos planos no pueden igualar.

Potente editor de tablas

Edita registros estructurados en una interfaz de usuario similar a una hoja de cálculo con columnas tipadas, referencias y validación — una interfaz familiar para colaboradores no técnicos.

Búsqueda de texto completo

La búsqueda de texto completo integrada indexa automáticamente cada recurso, haciendo que las grandes bases de conocimiento sean instantáneamente buscables sin configurar un motor separado.

SDKs de JS, React, Svelte

Las bibliotecas cliente oficiales permiten a los desarrolladores crear interfaces de usuario personalizadas y aplicaciones que leen, escriben y se suscriben a cambios en tiempo real a través de una API tipada.

¿Por qué ejecutar Atomic Server en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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