Apdrošināšanas vietņu veidnes
Paredzētas apdrošināšanas sabiedrībām un neatkarīgiem aģentiem
Apdrošināšanas vietņu veidņu BUJ
Kas ir vietnes veidne?
Vietnes veidne jeb tēma ir iepriekš izstrādāts mājaslapas izkārtojums, kas ietver gatavu struktūru, dizaina elementus un satura paraugu. Tā kalpo kā sākumpunkts, ko vari personalizēt ar savu tekstu, attēliem, zīmola elementiem un funkcijām, lai ātri izveidotu pilnvērtīgu vietni.
Hostinger mājaslapu veidnes parasti ietver:
- Lapas izkārtojumus (sākumlapa, par mums, kontakti utt.)
- Dizaina elementus, piemēram, fontus, krāsas un sadaļas
- Navigācijas struktūru
- Responsīvu dizainu, lai vietne darbotos gan mobilajās ierīcēs, gan datoros
Veidnes izmantošana nozīmē, ka tev nav jāveido vietnes dizains vai jāraksta tās kods no nulles. Tā vietā tu vari izvēlēties sagatavi, kas atbilst tavām vajadzībām, un modificēt to, lai tā būtu radīta tieši tavam zīmolam vai projektam.
Kādi ir dažādie mājaslapu veidņu veidi?
Hostinger vietņu veidnes ir paredzētas dažādiem mērķiem un nozarēm. Tu atradīsi gan tīrus un minimālisma stilā veidotus dizainus, gan arī spilgtus un krāšņus dizainus.
Dažas no populārākajām veidņu kategorijām ir e-komercija, portfolio, bizness, CV, emuāri, mārketings un mode. Ir pieejamas arī neaizpildītu veidņu izvēle, ja tev jau ir konkrēta vīzija, ko vēlies īstenot.
Kā izvēlēties veidni savai vietnei?
Sāc, pārdomājot, ko vēlies sasniegt ar savu vietni. Tavi mērķi noteiks, kāda veida mājaslapa tev ir nepieciešama. Piemēram, tu varētu izmantot:
- Uzņēmuma vietnes veidni sava biznesa vietnei;
- Portfolio veidni, lai demonstrētu savu darbu;
- E-komercijas veidni, lai pārdotu produktus internetā.
Kad būs noteikts nepieciešamais vietnes veids, apsver sekojošo:
- Nepieciešamās funkcijas un iespējas. Piemēram, e-komercijas vietnēm ir nepieciešamas produktu lapas un norēķināšanās iespējas, savukārt influenceri var dot priekšroku emuāra stila izkārtojumiem, lai dalītos ar stāstiem un fotoattēliem.
- Izkārtojuma un dizaina stils. Izvēlies izkārtojumu, kas atbilst tavam saturam, piemēram, minimālistisku dizainu portfolio vai dinamisku izkārtojumu uzņēmumiem.
- Atbilstība zīmolam. Veidnes izskatam un stilam ir jāatbilst tava zīmola stilam, lai to varētu viegli pielāgot.
Kas ir labas mājaslapas veidnes pamatā?
Lai gan nav vienas konkrētas atbildes, labām veidnēm jābūt pilnībā optimizētām mobilajām ierīcēm, veidotām, izmantojot HTML5, un tām jāatbilst mūsdienu dizaina principiem un tendencēm.
Turklāt labai vietnes veidnei vajadzētu kalpot vairākiem mērķiem. Piemēram, vienas lapas vietnes dizainam jābūt viegli pārveidojamam par interneta veikalu, pievienojot e-komercijas funkcionalitāti un papildu lapas.
Kā izveidot vietni, izmantojot veidni?
Vienkārši izvēlies vietnes dizainu, kas tev patīk – pirms rediģēšanas vari to priekšskatīt.
Hostinger piedāvā divu veidu vietņu veidnes – Hostinger mājaslapu konstruktora un Horizons veidnes. Abi sagatavju veidi ir mobilajām ierīcēm draudzīgi, optimizēti SEO un viegli pielāgojami. Atšķirība slēpjas rediģēšanas veidā.
Hostinger mājaslapu konstruktora veidnes izmanto tradicionālu "velc un nomet" tipa redaktoru, kas ļauj mainīt fontus, pielāgot krāsas un manuāli rediģēt tekstu un attēlus. Ir pieejami arī MI rīki, piemēram, MI rakstītājs, lai paātrinātu procesu.
Horizons veidnes izmanto MI asistētās programmēšanas pieeju. Vari rediģēt tekstu un attēlus platformā, kā arī pielāgot fontus vai krāsu shēmas, aprakstot izmaiņas MI aģentam, kurš tās īstenos tavā vietā.
Abas pieejas ir piemērotas iesācējiem un ļauj viegli un ātri veikt izmaiņas – tāpēc vienkārši izvēlies sev piemērotāko veidni.
Kad tevi apmierinās tavas vietnes izskats, noklikšķini pogu "Publish", un tā nekavējoties tiks publicēta.
Vai Hostinger vietņu veidnes ir bezmaksas?
Vari sākt veidot savu projektu, izmantojot jebkuru Hostinger veidni bez maksas – nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Tomēr, kad vēlēsies publicēt savu projektu, tev būs jāpāriet uz maksas plānu.
Atkarībā no izvēlētās veidnes plānu cenas sākas no 1,99 €/mēn. veidnēm, kas izveidotas ar "velc un nomet" mājaslapu konstruktoru, vai no 6,99 €/mēn. veidnēm, ko nodrošina MI asistētās programmēšanas redaktors.
Hostinger plānos jau ir iekļauts hostings un personalizēts domēns, tāpēc tev nebūs jāmaksā vairāk vai jāizmanto trešo pušu pakalpojumi.
Vai es varu pievienot vairāk lapu izvēlētajai tēmai?
Jā – šīs veidnes ir radoši piemēri tam, kā varētu izskatīties vietne. Tu vari tās brīvi pielāgot un pievienot jaunas lapas vai sadaļas, kad vien nepieciešams.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas prasmes, lai izmantotu veidni?
Nē. Hostinger mājaslapu dizaina veidnes ir veidotas tā, lai tās varētu viegli pielāgot bez programmēšanas. Veidojot projektu, vari rediģēt izkārtojumus, tekstu, attēlus un citus elementus, kas ļauj izveidot profesionālu vietni bez tehniskām iemaņām.
Vai Hostinger vietņu veidnes ir piemērotas SEO?
Jā, visas Hostinger veidņu vietnes ir optimizētas meklētājprogrammām. Neatkarīgi no tā, vai veido mērķlapu, portfolio vai interneta veikalu, tava vietne gūs labumu no laba ielādes ātruma, loģiskas struktūras un iebūvētām SEO funkcijām lapā.
Vai vietņu veidnes ir piemērotas mobilajām ierīcēm?
Visas Hostinger vietņu veidnes ir optimizētas mobilajām ierīcēm. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kādu ierīci izmanto tava auditorija, tava mājaslapa vienmēr izskatīsies perfekti.
Vai es varu veikt izmaiņas savā vietnē pēc tās publicēšanas?
Jā. Pat vislabākajām vietnēm ir nepieciešami regulāri atjauninājumi. Tavai vietnei augot, tev varētu būt nepieciešamība izveidot jaunas lapas, atjaunināt esošo saturu vai pievienot jaunas funkcijas. Tava kontaktinformācija var mainīties, vai arī tavs projekts var izaugt par pilnvērtīgu e-komercijas uzņēmumu. Kad vien nepieciešams, vienkārši atgriezies pie sava projekta, veic atjauninājumus un publicē izmaiņas.
Vai es varu labot savas vietnes kodu?
Atkarībā no izmantotā redaktora piekļuves līmenis tavas vietnes kodam var atšķirties.
Ar Hostinger mājaslapu konstruktoru tu nevari tieši rediģēt uz veidnes balstītas vietnes pirmkodu, taču vari pievienot pielāgotus koda fragmentus savām lapām. Tas ļauj pievienot savai vietnei papildu funkcionalitātes, piemēram, logrīkus, infografikas, interaktīvas kartes, veidlapas, animācijas utt.
Ar Hostinger Horizons tev ir neierobežota piekļuve tava projekta kodam, kas nodrošina lielāku elastību un padara to par labu izvēli pieredzējušākiem lietotājiem, kuri vēlas lielākas pielāgošanas iespējas.