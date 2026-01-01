Didinkite savo agentūros pajamas ir reputaciją
Partnerių privalumai, padedantys jūsų agentūrai augti
Uždirbkite pasikartojančius komisinius
Kiekvieną rekomendaciją paverskite nuolatinėmis pajamomis. Uždirbkite 20 % nuo naujų rekomendacijų ir 10 % nuo klientų sutarčių atnaujinimo, kryžminių pardavimų ir atnaujinimų.
Būkite randami agentūrų kataloge
Pristatykite savo agentūrą „Hostinger“ agentūrų kataloge ir padėkite potencialiems klientams atrasti jūsų paslaugas.
Išskirtiniai rekomendacijų pasiūlymai
Bendra rinkodara su „Hostinger“
20 % nuolaida agentūrų talpinimui
Pradėkite trimis žingsniais
Tepkite per minutę
Gaukite patvirtinimą
Augk ir uždirbk
Nepasitikėkite vien mūsų žodžiais
„Teikdami pagalbą, savo inžinieriams sąžiningai vadovaujamės „Hostinger“ kaip etalonu.“
„Galėjau valdyti talpinimą, domeno vardą ir SSL sertifikatą vienoje vietoje, o tai buvo tikrai gaivu.“
„Hostinger“ yra geriausias prieglobos paslaugų teikėjas, kuriuo kada nors teko naudotis. Pagalba nuostabi, o kainos – neprilygstamos.“
„Aš savo klientams rekomendavau pereiti prie „Hostinger“. Viskas paprasta ir nuolat atsiranda naujų funkcijų.“
„Dėl paprastos „Hostinger“ valdymo panelės galime patys valdyti savo „WordPress“ svetainę.“
„Teikdami pagalbą, savo inžinieriams sąžiningai vadovaujamės „Hostinger“ kaip etalonu.“
„Galėjau valdyti talpinimą, domeno vardą ir SSL sertifikatą vienoje vietoje, o tai buvo tikrai gaivu.“
„Hostinger“ yra geriausias prieglobos paslaugų teikėjas, kuriuo kada nors teko naudotis. Pagalba nuostabi, o kainos – neprilygstamos.“
„Aš savo klientams rekomendavau pereiti prie „Hostinger“. Viskas paprasta ir nuolat atsiranda naujų funkcijų.“
„Dėl paprastos „Hostinger“ valdymo panelės galime patys valdyti savo „WordPress“ svetainę.“
Partnerių programos DUK
Kas gali teikti paraiškas?
Programa atvira žiniatinklio specialistams, teikiantiems paslaugas kitiems – laukiami laisvai samdomi darbuotojai, žiniatinklio agentūros ir rinkodaros agentūros. Esate išankstinės prieigos etape ir norėdami gauti patvirtinimą, turite atitikti visus šiuos reikalavimus:
- Talpinti daugiau nei 10 svetainių „Hostinger“ platformoje
- Turėti profesionalią, esamą svetainę su aiškia informacija apie savo paslaugas
- Naudoti darbo el. pašto adresą, kuris atitiktų jūsų įmonės domeną („Gmail“, „Yahoo“ ir kiti bendriniai teikėjai nepriimami)
- Turėti įmonės pavadinimą, kurį galima patikrinti naudojant pagrindinį svetainės adresą
- Pateikti autentišką įmonės aprašymą, o ne nukopijuotą iš kitur
- Neturėti sustabdymo dėl piktnaudžiavimo „Hostinger“ platformoje istorijos
- Veikti rinkoje, kurios „Hostinger“ aiškiai neatmetė
Kaip prisijungti?
Norėdami pateikti paraišką, turite eiti į „hPanel“ → „Agentūrų centras“ → „Partnerių programa“. Paraiškos peržiūrimos prieš patvirtinant.
Kuo tai skiriasi nuo rekomendacijų programos?
Partnerių programa – tai gilesni, ilgalaikiai santykiai. Gausite viešą profilį, gausite potencialių klientų ir naudos, kurios didės pritraukiant daugiau klientų į „Hostinger“.
Kokią naudą gauna partneriai?
- Galimybė būti įtrauktam į agentūrų katalogą
- Pasikartojantys komisiniai už kryžminius pardavimus ir atnaujinimus, ne tik už pirmąjį pirkimą
- Atvykstantys potencialūs klientai pateikiami jūsų agentūrų centro valdymo skydelyje
- Bendro prekės ženklo nukreipimo puslapis ir nukreipimo kuponai
- Išskirtiniai nukreipimo pasiūlymai jūsų pritrauktiems klientams
- 20 % nuolaida agentūrų talpinimui naujiems pirkimams
- Partnerio ženklelis jūsų svetainei
- Prioritetinė techninė pagalba
Ar „Hostinger“ dalyvauja mano atliekamame darbe klientui?
Ne. Kainodara, apimtis ir pristatymas priklauso nuo jūsų ir kliento.
Kaip sekti nukreiptus klientus ir komisinius?
Patvirtinti partneriai gauna specialią rekomendacijų valdymo skydą „hPanel“ sistemoje (Agentūros centras → Rekomendacijos → Mano uždarbis → Klientai). Joje rodomi visi rekomenduojami klientai, o komisinių informacija – kvalifikuoti, patvirtinti, rekomenduojami produktai ir visa įvykių istorija – pasiekiama spustelėjus kiekvieno kliento nuorodą.
Ar yra minimalus aktyvumo reikalavimas norint likti partneriu?
Taip. Norėdami išlaikyti partnerio statusą, per rekomendacijų programą turite nukreipti „Hostinger“ bent 100 USD pajamų. Jei suma nesiekia šios ribos, jūsų paskyra rizikuoja būti pašalinta iš programos.
Ar galiu palikti programą?
Taip, bet kuriuo metu, per „Agency Hub“ sistemoje „hPanel“. Jūsų katalogo profilis pašalinamas ir potencialių klientų priėmimas sustabdomas.