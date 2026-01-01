„Hostinger“ partnerių programa

Didinkite savo agentūros pajamas ir reputaciją

Būkite pastebėti „Hostinger“ agentūrų kataloge
Uždirbkite pasikartojančius komisinius už klientų sutarčių atnaujinimą
Užsitarnaukite pasitikėjimą su „Hostinger“ partnerio ženkleliu
Pateikti paraišką dabar
Didinkite savo agentūros pajamas ir reputaciją

Partnerių privalumai, padedantys jūsų agentūrai augti

Uždirbkite daugiau

Uždirbkite pasikartojančius komisinius

Kiekvieną rekomendaciją paverskite nuolatinėmis pajamomis. Uždirbkite 20 % nuo naujų rekomendacijų ir 10 % nuo klientų sutarčių atnaujinimo, kryžminių pardavimų ir atnaujinimų.

Uždirbkite pasikartojančius komisinius
Padidinkite klientų skaičių

Būkite randami agentūrų kataloge

Pristatykite savo agentūrą „Hostinger“ agentūrų kataloge ir padėkite potencialiems klientams atrasti jūsų paslaugas.

Būkite randami agentūrų kataloge

Išskirtiniai rekomendacijų pasiūlymai

Gaukite išskirtinius rekomendacijų kuponus, kuriais galėsite pasidalyti su klientais, kuriuos atvesite į „Hostinger“.

Bendra rinkodara su „Hostinger“

Gaukite bendro prekės ženklo nukreipimo nukreipimo puslapį, kurį galėtumėte bendrinti su potencialiais klientais ir kuris padėtų padidinti konversijas.

20 % nuolaida agentūrų talpinimui

Mokėkite mažiau už agentūros talpinimą su išskirtine 20 % partnerių nuolaida.
Kaip tai veikia?

Pradėkite trimis žingsniais

01

Tepkite per minutę

Prisijunkite prie savo „Hostinger“ paskyros, eikite į „Agency Hub“ ir atlikite partnerių programos registracijos veiksmus.
02

Gaukite patvirtinimą

Mūsų partnerių komanda peržiūri jūsų paraišką ir padeda jums greitai, paprastai per dvi darbo dienas, įsidarbinti.
03

Augk ir uždirbk

Pradėkite uždirbti pasikartojančius komisinius, gaukite „Hostinger“ partnerio ženklelį ir pateikite paraišką būti įtrauktiems į agentūrų katalogą.
Kurkite pasitikėjimą

Parodykite klientams, kad esate patikimas „Hostinger“ partneris

Gaukite oficialų „Hostinger“ patvirtinimą
Rodyti ženklelį savo svetainėje
Suteikite potencialiems klientams daugiau pasitikėjimo savo agentūra
Pateikti paraišką dabar
Parodykite klientams, kad esate patikimas „Hostinger“ partneris

Nepasitikėkite vien mūsų žodžiais

Sužinokite, ką klientai visame pasaulyje sako apie savo patirtį su „Hostinger“.

„Teikdami pagalbą, savo inžinieriams sąžiningai vadovaujamės „Hostinger“ kaip etalonu.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

„Nohma“ įkūrėjai

„Galėjau valdyti talpinimą, domeno vardą ir SSL sertifikatą vienoje vietoje, o tai buvo tikrai gaivu.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kalvis

„Hostinger“ yra geriausias prieglobos paslaugų teikėjas, kuriuo kada nors teko naudotis. Pagalba nuostabi, o kainos – neprilygstamos.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Rinkodaros ekspertas

„Aš savo klientams rekomendavau pereiti prie „Hostinger“. Viskas paprasta ir nuolat atsiranda naujų funkcijų.“

Anna Franques

Anna Franques

Skaitmeninis dizaineris ir kūrėjas

„Dėl paprastos „Hostinger“ valdymo panelės galime patys valdyti savo „WordPress“ svetainę.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Verslo savininkas

„Teikdami pagalbą, savo inžinieriams sąžiningai vadovaujamės „Hostinger“ kaip etalonu.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

„Nohma“ įkūrėjai

„Galėjau valdyti talpinimą, domeno vardą ir SSL sertifikatą vienoje vietoje, o tai buvo tikrai gaivu.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kalvis

„Hostinger“ yra geriausias prieglobos paslaugų teikėjas, kuriuo kada nors teko naudotis. Pagalba nuostabi, o kainos – neprilygstamos.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Rinkodaros ekspertas

„Aš savo klientams rekomendavau pereiti prie „Hostinger“. Viskas paprasta ir nuolat atsiranda naujų funkcijų.“

Anna Franques

Anna Franques

Skaitmeninis dizaineris ir kūrėjas

„Dėl paprastos „Hostinger“ valdymo panelės galime patys valdyti savo „WordPress“ svetainę.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Verslo savininkas

Partnerių programos DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Hostinger“ partnerių programą.

Programa atvira žiniatinklio specialistams, teikiantiems paslaugas kitiems – laukiami laisvai samdomi darbuotojai, žiniatinklio agentūros ir rinkodaros agentūros. Esate išankstinės prieigos etape ir norėdami gauti patvirtinimą, turite atitikti visus šiuos reikalavimus:

  • Talpinti daugiau nei 10 svetainių „Hostinger“ platformoje
  • Turėti profesionalią, esamą svetainę su aiškia informacija apie savo paslaugas
  • Naudoti darbo el. pašto adresą, kuris atitiktų jūsų įmonės domeną („Gmail“, „Yahoo“ ir kiti bendriniai teikėjai nepriimami)
  • Turėti įmonės pavadinimą, kurį galima patikrinti naudojant pagrindinį svetainės adresą
  • Pateikti autentišką įmonės aprašymą, o ne nukopijuotą iš kitur
  • Neturėti sustabdymo dėl piktnaudžiavimo „Hostinger“ platformoje istorijos
  • Veikti rinkoje, kurios „Hostinger“ aiškiai neatmetė

Norėdami pateikti paraišką, turite eiti į „hPanel“ → „Agentūrų centras“ → „Partnerių programa“. Paraiškos peržiūrimos prieš patvirtinant.

Partnerių programa – tai gilesni, ilgalaikiai santykiai. Gausite viešą profilį, gausite potencialių klientų ir naudos, kurios didės pritraukiant daugiau klientų į „Hostinger“.

  • Galimybė būti įtrauktam į agentūrų katalogą
  • Pasikartojantys komisiniai už kryžminius pardavimus ir atnaujinimus, ne tik už pirmąjį pirkimą
  • Atvykstantys potencialūs klientai pateikiami jūsų agentūrų centro valdymo skydelyje
  • Bendro prekės ženklo nukreipimo puslapis ir nukreipimo kuponai
  • Išskirtiniai nukreipimo pasiūlymai jūsų pritrauktiems klientams
  • 20 % nuolaida agentūrų talpinimui naujiems pirkimams
  • Partnerio ženklelis jūsų svetainei
  • Prioritetinė techninė pagalba

Ne. Kainodara, apimtis ir pristatymas priklauso nuo jūsų ir kliento.

Patvirtinti partneriai gauna specialią rekomendacijų valdymo skydą „hPanel“ sistemoje (Agentūros centras → Rekomendacijos → Mano uždarbis → Klientai). Joje rodomi visi rekomenduojami klientai, o komisinių informacija – kvalifikuoti, patvirtinti, rekomenduojami produktai ir visa įvykių istorija – pasiekiama spustelėjus kiekvieno kliento nuorodą.

Taip. Norėdami išlaikyti partnerio statusą, per rekomendacijų programą turite nukreipti „Hostinger“ bent 100 USD pajamų. Jei suma nesiekia šios ribos, jūsų paskyra rizikuoja būti pašalinta iš programos.

Taip, bet kuriuo metu, per „Agency Hub“ sistemoje „hPanel“. Jūsų katalogo profilis pašalinamas ir potencialių klientų priėmimas sustabdomas.

Tapkite patikimu partneriu

Pateikite paraišką „Hostinger“ partnerių programai ir atraskite naujų būdų, kaip pritraukti klientų, uždirbti pasikartojančius komisinius ir kurti patikimumą.

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