קודי הבין את חששתי במהירות וסיפק הדרכה ברורה, שלב אחר שלב, שפתרה את הבעיה שלי ללא כל בלבול.
Kodee, תמיכת הבינה המלאכותית שלהם, מעולה. אני דווקא מעדיף אותה על פני שיחה עם אדם כי אני לא מרגיש שאני ממהר.
עוזר הבינה המלאכותית שלהם, Kodee, מאוד מועיל. במקום להפנות אותי לאינספור מסמכי עזרה, הוא למעשה עושה דברים בחשבון שלי. זה כמו מנהל מערכת זוטר זמין.
שאלות נפוצות של קודי
מה זה קודי?
Kodee הוא סוכן התמיכה של Hostinger בתחום הבינה המלאכותית – שנבנה לניהול אתרי האינטרנט והשירותים שלך באמצעות צ'אט פשוט. הוא מבצע מעל 500 פעולות ברמת המנהל, החל מהעברת אתרים ויצירת גיבויים ועד לניהול רשומות DNS ובדיקת תקינות השרת. למידע נוסף על Kodee.
אילו מוצרי Hostinger תומכים על ידי Kodee?
קודי עובדת על פני כל המערכת האקולוגית של Hostinger - אירוח אתרים, וורדפרס, VPS, בונה אתרים, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, דומיינים ותשלומים. לא משנה מה אתם מנהלים, קודי כאן כדי לעזור.
האם Kodee יכול לבצע שינויים בחשבון שלי, או שהוא רק עונה על שאלות?
שניהם – אבל מה שמייחד את Kodee הוא שהוא נוקט פעולה. במקום להפנות אותך למסמך עזרה, Kodee מחבר דומיינים, מעדכן הגדרות DNS, מתקין תוספים ועוד, ישירות בחשבונך.
האם Kodee זמין בנייד?
כן. Kodee זמין בכל מקום בו אתם ניגשים ל-Hostinger - כולל בנייד ואפילו בוואטסאפ - כך שעזרה מיידית נמצאת תמיד במרחק הודעה אחת, מכל מקום שממנו אתם עובדים.
מה קורה אם Kodee לא יכול לפתור לי את הבעיה?
קודי מטפלת ב-85% מאינטראקציות התמיכה באופן עצמאי. עבור כל דבר שאינו בתחום שלה, היא מחברת אותך למומחה אנושי כך שלעולם לא תישארו ללא פתרון.