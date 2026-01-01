קבלו עזרה מיידית מ-Kodee, סוכן התמיכה שלכם בתחום הבינה המלאכותית

קודי מטפל ביותר מ-45,000 צ'אטים מדי יום - ניהול שירותים, כתיבת פוסטים בבלוג והעברת אתרים - והכל באמצעות שיחה פשוטה.
Kodee איתכם בכל מוצרי Hostinger, אפילו בטלפון שלכם – פשוט תגידו לו מה אתם צריכים.

למה קודי משנה את כללי המשחק

500+ פעולות והן מספרן עולה

Kodee מבצעת מעל 500 פעולות ברמת מנהל, כולל הגירת אתרים, גיבויים ובדיקות תקינות שרת.

שיעור הצלחה של 85%

Kodee פותרת את הרוב המכריע של בקשות התמיכה בניסיון הראשון - ללא צורך בהתייעצות.

לשירותכם, באופן מיידי

Kodee תמיד זמין - אין צורך לחכות בתורים או לתאם שיחות חוזרות. קבל עזרה ברגע שאתה זקוק לה.

חיסכון בכסף כדי לחסוך לכם כסף

על ידי טיפול אוטומטי בתמיכה, Kodee עוזר לשמור על עלויות נמוכות ולהעביר את החיסכון הזה אליך.

מעדיפים וואטסאפ? קודי שם

קבלו את אותה עזרה עם תוכניות, הגדרה ופתרון בעיות, ישירות באפליקציה שבה אתם כבר משתמשים.
הצטרפו למיליוני לקוחות מרוצים

קודי הבין את חששתי במהירות וסיפק הדרכה ברורה, שלב אחר שלב, שפתרה את הבעיה שלי ללא כל בלבול.

Anas Rk

Kodee, תמיכת הבינה המלאכותית שלהם, מעולה. אני דווקא מעדיף אותה על פני שיחה עם אדם כי אני לא מרגיש שאני ממהר.

Yvonne McChesney

עוזר הבינה המלאכותית שלהם, Kodee, מאוד מועיל. במקום להפנות אותי לאינספור מסמכי עזרה, הוא למעשה עושה דברים בחשבון שלי. זה כמו מנהל מערכת זוטר זמין.

Philip

פשוט תגיד לקודי ותחשבי שזה גמור

שאלות נפוצות של קודי

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לסוכן תמיכת הלקוחות שלנו בתחום הבינה המלאכותית, Kodee.

מה זה קודי?

Kodee הוא סוכן התמיכה של Hostinger בתחום הבינה המלאכותית – שנבנה לניהול אתרי האינטרנט והשירותים שלך באמצעות צ'אט פשוט. הוא מבצע מעל 500 פעולות ברמת המנהל, החל מהעברת אתרים ויצירת גיבויים ועד לניהול רשומות DNS ובדיקת תקינות השרת. למידע נוסף על Kodee.

אילו מוצרי Hostinger תומכים על ידי Kodee?

קודי עובדת על פני כל המערכת האקולוגית של Hostinger - אירוח אתרים, וורדפרס, VPS, בונה אתרים, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, דומיינים ותשלומים. לא משנה מה אתם מנהלים, קודי כאן כדי לעזור.

האם Kodee יכול לבצע שינויים בחשבון שלי, או שהוא רק עונה על שאלות?

שניהם – אבל מה שמייחד את Kodee הוא שהוא נוקט פעולה. במקום להפנות אותך למסמך עזרה, Kodee מחבר דומיינים, מעדכן הגדרות DNS, מתקין תוספים ועוד, ישירות בחשבונך.

האם Kodee זמין בנייד?

כן. Kodee זמין בכל מקום בו אתם ניגשים ל-Hostinger - כולל בנייד ואפילו בוואטסאפ - כך שעזרה מיידית נמצאת תמיד במרחק הודעה אחת, מכל מקום שממנו אתם עובדים.

מה קורה אם Kodee לא יכול לפתור לי את הבעיה?

קודי מטפלת ב-85% מאינטראקציות התמיכה באופן עצמאי. עבור כל דבר שאינו בתחום שלה, היא מחברת אותך למומחה אנושי כך שלעולם לא תישארו ללא פתרון.

