Todas las plantillassitios webAplicacionesBoletines informativos

Plantillas para boletines informativos comunitarios

Crea boletines informativos para la comunidad con el fin de compartir novedades, destacar actividades y mantener a los miembros interesados.

Interno
Semanalmente
Mensual
Bienes raíces
Ecommerce
Comunidad
Marketing
Todas las plantillas

Prueba Reach

Utiliza el poder de la IA para crear un boletín informativo diseñado específicamente para ti.

Prueba Reach
Blue purple developer learning community newsletter

Blue purple developer learning community newsletter

Coral community update newsletter

Coral community update newsletter

Green garden milestone celebration community email

Green garden milestone celebration community email

Ocean blue volunteer impact community newsletter

Ocean blue volunteer impact community newsletter

Sand and orange culture newsletter

Sand and orange culture newsletter

Warm coral community meetup recap newsletter

Warm coral community meetup recap newsletter

De la idea al boletín informativo en minutos

Encuentra una plantilla que te guste.

Encuentra una plantilla que te guste.

Explora las plantillas de boletines informativos y elige la que mejor se adapte a tu objetivo.

Copia la instrucción

Utilice la indicación que aparece detrás de esa plantilla para recrear el estilo en Reach.

Crea una cuenta de Reach

Regístrate para empezar. El plan gratuito incluye 20 créditos de bienvenida para probar la generación de boletines informativos.

Genera tu boletín informativo

Pega la solicitud en Reach, agrega los detalles de tu marca y genera un boletín informativo que refleje la imagen de tu marca.

Personaliza y envía

Edita el diseño y el texto, y envía tu boletín informativo cuando estés listo.
Encuentra una plantilla que te guste.

Plantillas de boletines informativos comunitarios Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las plantillas de boletines informativos de la comunidad Reach.

¿Cuál es el objetivo de un boletín informativo comunitario?

Los boletines informativos de la comunidad mantienen a los miembros al tanto de lo que sucede y fomentan la participación en actividades o eventos.

¿Qué tipo de actualizaciones funcionan bien en los boletines informativos comunitarios?

Los anuncios de eventos, los eventos destacados recientes y los avisos importantes ayudan a mantener a los miembros al día.

¿Cómo puedo hacer que un boletín informativo comunitario resulte más relevante?

Adapta las actualizaciones a lo que importa a tus miembros y evita enviar mensajes genéricos que no tengan relación con la comunidad.

Crece con el marketing por correo electrónico

Lanza tu boletín informativo en minutos con la prueba gratuita de 1 año de Reach y comienza a enviar campañas de correo electrónico con tecnología de IA hoy mismo.
Crece con el marketing por correo electrónico

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.