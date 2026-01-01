Partnerský program Hostingeru

Zvyšte tržby a reputaci své agentury

Získejte informace v adresáři agentur Hostinger
Získejte opakující se provize za obnovení smluv u vašich klientů
Budujte důvěru s odznakem partnera Hostinger
Přihlásit se nyní
Zvyšte tržby a reputaci své agentury

Partnerské výhody, které pomohou vaší agentuře růst

Vydělávejte více

Získejte opakující se provize

Proměňte každé doporučení v trvalý příjem. Získejte 20 % z nových doporučení a 10 % z obnovení klientských smluv, křížového prodeje a upgradů.

Získejte opakující se provize
Zvyšte počet klientů

Získejte nalezení v adresáři agentur

Představte svou agenturu v adresáři agentur Hostinger a pomozte potenciálním klientům objevit vaše služby.

Získejte nalezení v adresáři agentur

Exkluzivní nabídky doporučení

Získejte exkluzivní doporučovací kupóny, které můžete sdílet s klienty, které do Hostingeru přivedete.

Společný marketing s Hostingerem

Získejte co-brandingovou vstupní stránku pro doporučení, kterou můžete sdílet s potenciálními zákazníky a pomoci vám zvýšit konverze.

20% sleva na hosting agentury

Plaťte méně za agenturní hosting s exkluzivní 20% slevou pro partnery.
Jak to funguje

Začněte ve třech krocích

01

Aplikujte během minuty

Přihlaste se ke svému účtu Hostinger, přejděte do Centra agentur a dokončete kroky registrace do Partnerského programu.
02

Získejte schválení

Náš partnerský tým posoudí vaši žádost a pomůže vám s rychlým nástupem, obvykle do dvou pracovních dnů.
03

Růst a výdělek

Začněte vydělávat pravidelné provize, získejte odznak partnera Hostinger a zažádejte o zařazení do adresáře agentur.
Budujte důvěru

Ukažte klientům, že jste důvěryhodným partnerem Hostingeru

Nechte se oficiálně ověřit společností Hostinger
Zobrazte odznak na svém webu
Dejte potenciálním klientům větší důvěru ve vaši agenturu
Přihlásit se nyní
Ukažte klientům, že jste důvěryhodným partnerem Hostingeru

Neberte nám jen slovo

Podívejte se, co zákazníci z celého světa říkají o svých zkušenostech s Hostingerem.

„Při poskytování podpory upřímně odkazujeme na Hostinger jako na měřítko pro naše inženýry.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Spoluzakladatelé Nohmy

„Mohl jsem spravovat hosting, doménové jméno a SSL certifikát na jednom místě, což bylo opravdu osvěžující.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kovář

„Hostinger je nejlepší poskytovatel hostingu, jakého jsem kdy využil. Podpora je úžasná a ceny jsou bezkonkurenční.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingový expert

„Doporučuji svým klientům migraci na Hostinger. Všechno je snadné a neustále se objevují nové funkce.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitální designér a vývojář

„Díky jednoduchému dashboardu od Hostingeru si můžeme spravovat náš web na WordPressu sami.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Majitel firmy

„Při poskytování podpory upřímně odkazujeme na Hostinger jako na měřítko pro naše inženýry.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Spoluzakladatelé Nohmy

„Mohl jsem spravovat hosting, doménové jméno a SSL certifikát na jednom místě, což bylo opravdu osvěžující.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Kovář

„Hostinger je nejlepší poskytovatel hostingu, jakého jsem kdy využil. Podpora je úžasná a ceny jsou bezkonkurenční.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingový expert

„Doporučuji svým klientům migraci na Hostinger. Všechno je snadné a neustále se objevují nové funkce.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitální designér a vývojář

„Díky jednoduchému dashboardu od Hostingeru si můžeme spravovat náš web na WordPressu sami.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Majitel firmy

Nejčastější dotazy k partnerskému programu

Najděte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se partnerského programu Hostinger.

Program je otevřen webovým profesionálům, kteří poskytují služby ostatním – vítáni jsou freelanceři, webové agentury i marketingové agentury. Jste v předběžném přístupu a pro schválení musíte splňovat všechny následující podmínky:

  • Hostovat více než 10 webových stránek na Hostingeru
  • Mít profesionální, existující webové stránky s jasnými informacemi o vašich službách
  • Používat pracovní e-mail, který odpovídá doméně vaší společnosti (Gmail, Yahoo a další generické poskytovatelé nejsou akceptováni)
  • Mít název společnosti, který je ověřitelný prostřednictvím základní webové prezentace
  • Odeslat autentický popis společnosti, nikoli zkopírovaný odjinud
  • Nemít historii pozastavení účtu z důvodu zneužití na Hostingeru
  • Působit na trhu, který Hostinger výslovně nevyloučil

Chcete-li se přihlásit, přejděte do hPanel → Centrum agentur → Partnerský program. Žádosti jsou před schválením posouzeny.

Partnerský program je hlubší a dlouhodobější vztah. Získáte veřejný profil, nové potenciální zákazníky a výhody, které rostou s tím, jak do Hostingeru přivedete více klientů.

  • Možnost zařazení do adresáře agentur
  • Opakující se provize z křížových prodejů a obnovení, nejen z prvního nákupu
  • Příchozí kontakty doručované do vašeho dashboardu Agency Hub
  • Cestovní stránka pro doporučení se společnou značkou a kupóny pro doporučení
  • Exkluzivní nabídky pro doporučení klientů, které získáte
  • 20% sleva na hosting agentury u nových nákupů
  • Odznak partnera pro váš vlastní web
  • Prioritní technická podpora

Ne. Cena, rozsah a dodání jsou mezi vámi a klientem.

Schválení partneři získají v hPanelu vyhrazený panel pro doporučení (Agency Hub → Doporučení → Moje výdělky → Klienti). Zobrazuje všechny doporučené klienty s podrobnostmi o provizích – kvalifikovaní, schválení, doporučené produkty a kompletní historii událostí – dostupné po kliknutí na jednotlivého klienta.

Ano. Abyste si udrželi status partnera, musíte doporučit Hostingeru alespoň 100 USD z tržeb prostřednictvím doporučovacího programu. Pokud tento limit nedosáhnete, váš účet bude z programu vyloučen.

Ano, kdykoli, prostřednictvím Agency Hub v hPanelu. Váš profil v adresáři bude odstraněn a příchozí kontakty se zastaví.

Staňte se důvěryhodným partnerem

Zaregistrujte se do partnerského programu Hostinger a odemkněte si nové způsoby, jak přilákat klienty, získat pravidelné provize a budovat důvěryhodnost.

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