Zvyšte tržby a reputaci své agentury
Partnerské výhody, které pomohou vaší agentuře růst
Získejte opakující se provize
Proměňte každé doporučení v trvalý příjem. Získejte 20 % z nových doporučení a 10 % z obnovení klientských smluv, křížového prodeje a upgradů.
Získejte nalezení v adresáři agentur
Představte svou agenturu v adresáři agentur Hostinger a pomozte potenciálním klientům objevit vaše služby.
Exkluzivní nabídky doporučení
Společný marketing s Hostingerem
20% sleva na hosting agentury
Začněte ve třech krocích
Aplikujte během minuty
Získejte schválení
Růst a výdělek
Neberte nám jen slovo
„Při poskytování podpory upřímně odkazujeme na Hostinger jako na měřítko pro naše inženýry.“
„Mohl jsem spravovat hosting, doménové jméno a SSL certifikát na jednom místě, což bylo opravdu osvěžující.“
„Hostinger je nejlepší poskytovatel hostingu, jakého jsem kdy využil. Podpora je úžasná a ceny jsou bezkonkurenční.“
„Doporučuji svým klientům migraci na Hostinger. Všechno je snadné a neustále se objevují nové funkce.“
„Díky jednoduchému dashboardu od Hostingeru si můžeme spravovat náš web na WordPressu sami.“
„Při poskytování podpory upřímně odkazujeme na Hostinger jako na měřítko pro naše inženýry.“
„Mohl jsem spravovat hosting, doménové jméno a SSL certifikát na jednom místě, což bylo opravdu osvěžující.“
„Hostinger je nejlepší poskytovatel hostingu, jakého jsem kdy využil. Podpora je úžasná a ceny jsou bezkonkurenční.“
„Doporučuji svým klientům migraci na Hostinger. Všechno je snadné a neustále se objevují nové funkce.“
„Díky jednoduchému dashboardu od Hostingeru si můžeme spravovat náš web na WordPressu sami.“
Nejčastější dotazy k partnerskému programu
Kdo se může přihlásit?
Program je otevřen webovým profesionálům, kteří poskytují služby ostatním – vítáni jsou freelanceři, webové agentury i marketingové agentury. Jste v předběžném přístupu a pro schválení musíte splňovat všechny následující podmínky:
- Hostovat více než 10 webových stránek na Hostingeru
- Mít profesionální, existující webové stránky s jasnými informacemi o vašich službách
- Používat pracovní e-mail, který odpovídá doméně vaší společnosti (Gmail, Yahoo a další generické poskytovatelé nejsou akceptováni)
- Mít název společnosti, který je ověřitelný prostřednictvím základní webové prezentace
- Odeslat autentický popis společnosti, nikoli zkopírovaný odjinud
- Nemít historii pozastavení účtu z důvodu zneužití na Hostingeru
- Působit na trhu, který Hostinger výslovně nevyloučil
Jak se mohu připojit?
Chcete-li se přihlásit, přejděte do hPanel → Centrum agentur → Partnerský program. Žádosti jsou před schválením posouzeny.
Jak se to liší od doporučovacího programu?
Partnerský program je hlubší a dlouhodobější vztah. Získáte veřejný profil, nové potenciální zákazníky a výhody, které rostou s tím, jak do Hostingeru přivedete více klientů.
Jaké výhody partneři získávají?
- Možnost zařazení do adresáře agentur
- Opakující se provize z křížových prodejů a obnovení, nejen z prvního nákupu
- Příchozí kontakty doručované do vašeho dashboardu Agency Hub
- Cestovní stránka pro doporučení se společnou značkou a kupóny pro doporučení
- Exkluzivní nabídky pro doporučení klientů, které získáte
- 20% sleva na hosting agentury u nových nákupů
- Odznak partnera pro váš vlastní web
- Prioritní technická podpora
Podílí se Hostinger na práci, kterou pro klienta dělám?
Ne. Cena, rozsah a dodání jsou mezi vámi a klientem.
Jak mohu sledovat doporučené klienty a provize?
Schválení partneři získají v hPanelu vyhrazený panel pro doporučení (Agency Hub → Doporučení → Moje výdělky → Klienti). Zobrazuje všechny doporučené klienty s podrobnostmi o provizích – kvalifikovaní, schválení, doporučené produkty a kompletní historii událostí – dostupné po kliknutí na jednotlivého klienta.
Existuje nějaká minimální aktivita, aby se člověk mohl udržet v partnerství?
Ano. Abyste si udrželi status partnera, musíte doporučit Hostingeru alespoň 100 USD z tržeb prostřednictvím doporučovacího programu. Pokud tento limit nedosáhnete, váš účet bude z programu vyloučen.
Můžu program opustit?
Ano, kdykoli, prostřednictvím Agency Hub v hPanelu. Váš profil v adresáři bude odstraněn a příchozí kontakty se zastaví.