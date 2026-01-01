Jak vytvořit CRM systém WhatsApp pro vaši firmu
Jak vytvořit CRM systém WhatsApp pro vaši firmu
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Whatsapp CRM je nástroj, který vám pomáhá spravovat vztahy se zákazníky přímo přes WhatsApp. Místo ztráty přehledu o konverzacích můžete organizovat kontakty, sledovat potenciální zákazníky v rámci prodejního procesu a uzavírat obchody – to vše na jednom místě. Na rozdíl od tradičních CRM se setkává s vašimi zákazníky tam, kde již jsou: na WhatsAppu.
Co můžu dělat se svým CRM systémem WhatsApp?
S CRM systémem WhatsApp můžete organizovat a spravovat své kontakty, sledovat potenciální zákazníky prostřednictvím vizuálního prodejního kanálu, automatizovat zprávy a přijímat platby – to vše propojené s vaší aplikací WhatsApp. Můžete si jej také přizpůsobit specifickým obchodním potřebám pomocí umělé inteligence, bez nutnosti programování.
Potřebuji nějaké programátorské dovednosti k vytvoření CRM pro WhatsApp s umělou inteligencí?
Nejsou potřeba žádné programátorské dovednosti. S programovací platformou Hostinger Horizons Vibe si můžete vytvořit vlastní CRM pro WhatsApp pouhým chatováním s umělou inteligencí nebo začít s předpřipravenou šablonou a přizpůsobit si ji ve svém vlastním jazyce – AI se postará o kód, design a obsah za vás.
Jak si vytvořím CRM pro WhatsApp s Hostinger Horizons?
S Hostinger Horizons je vytvoření aplikace WhatsApp CRM snadné. Zde je návod, jak to udělat v několika krocích:
- Použijte náš nástroj pro tvorbu aplikací s umělou inteligencí nebo jednu z našich předpřipravených šablon a začněte vytvářet zdarma.
- Přizpůsobte si vše potřebám vaší firmy chatováním s umělou inteligencí – tomu se říká vibrační kódování: žádné technické dovednosti, jen vaše nápady v jednoduchém jazyce.
- Vyberte si tarif, abyste odemkli více výzev a publikujte svůj CRM jedním kliknutím.
- Propojte svůj WhatsApp s CRM pomocí integrace Twilio.
Můžete se také řídit naším průvodcem jak vytvořit CRM pro prodej nebo si prohlédnout naše video tutoriály.
Jak dlouho trvá nastavení CRM systému WhatsApp?
Záleží na tom, jak moc si chcete věci přizpůsobit. S předpřipravenou šablonou můžete začít během několika minut, ale pokud chcete každý detail přizpůsobit svému podnikání, může to trvat déle. V každém případě Hostinger Horizons celý proces dělá co nejrychlejším a nejintuitivnějším – stačí chatovat s umělou inteligencí a ta se postará o tu nejtěžší práci.
Mohu si CRM přizpůsobit specifickým potřebám mého podnikání?
Ano – s Hostinger Horizons si můžete přizpůsobit vše. Jednoduše popište, co potřebujete, vlastními slovy a umělá inteligence vám upraví design, obsah a funkčnost. Ať už potřebujete specifický prodejní proces, vlastní kontaktní pole nebo jedinečné rozvržení, můžete ho v konverzaci dále vylepšovat, dokud nebude dokonale vyhovovat vašemu podnikání.
Je Hostinger Horizons zdarma k použití?
Hostinger Horizons není zdarma, ale můžete si ho vyzkoušet, než se k nějakému tarifu připojíte. Podívejte se na našeho podrobného průvodce, jak začít a co nejlépe využít jeho služby.