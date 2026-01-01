S AI již integrovanou v Horizons můžete vytvářet své vlastní AI nástroje – k použití, k prodeji nebo ke sdílení.
Od zábavných vedlejších projektů až po užitečné nástroje

Vytvořte si vlastní nástroje, ušetřete na předplatném, nebo vytvořte něco, co si vaši uživatelé zamilují – a zaplatí za to. Zde je jen několik nápadů, které vám pomohou začít.
Textové nástroje

Vytvářejte aplikace, které čtou, píšou a reagují. Od chatbotů, kteří nepřetržitě odpovídají na dotazy zákazníků, až po asistenty, kteří uživatelům pomáhají s psaním průvodních dopisů, plánováním cest nebo hledáním dokonalého receptu.

Obrazové nástroje

Vytvářejte aplikace, které transformují a generují vizuály. Umožněte uživatelům přeměňovat fotografie na ilustrace, navrhovat vlastní avatary, vizualizovat proměny místností nebo vytvářet makety produktů – bez nutnosti designérských dovedností.

Užitečné nástroje

Vytvářejte chytré nástroje, které vašim uživatelům šetří čas. Představte si formuláře pro sběr kontaktů s umělou inteligencí, kontroly životopisů, poradce pro rozpočet nebo plánovače cvičení – praktické aplikace, které pokaždé přinášejí skutečnou hodnotu.

Zábavné a virální nástroje

Vytvářejte nástroje, které lidé nemohou přestat sdílet. Osobnostní testy, AI čtečky tarotových karet, vyhledávače celebritních dvojníků, generátory pohádek na dobrou noc – zábavné používat, ještě zábavnější sdílet.

Vše, co potřebujete k vytvoření nástrojů poháněných AI

Už existující AI

Žádný účet třetí strany ani samostatná fakturace – AI je zabudována do Horizons – stačí otevřít projekt a používat ji.

Tvořte pomocí chatu, ne kódováním

Popište vlastními slovy, co chcete, a Horizons to za vás vytvoří. Bez kódování, bez technického nastavování – stačí váš nápad a konverzace.

Váš nápad stanovuje limity, ne technologie.

Chatboti, osobní AI asistenti, generátory obrázků, nástroje pro psaní, doporučovací systémy – cokoli si dokážete představit, Horizons má AI, která to pohání.

Postavte to jednou, vydělávejte na tom

Sdílejte svůj projekt jako šablonu a získejte 20% provizi pokaždé, když ho někdo použije k vytvoření své vlastní aplikace a zakoupí si svůj první balíček Horizons.

Jak to funguje

01

Otevřete svůj projekt Horizons

Přihlaste se do Horizons a začněte nový projekt – nebo si vyberte jednu z našich šablon připravených pro AI, abyste získali náskok.
02

Vytvořte, upravte a testujte

Popište, co má vaše aplikace dělat, upravujte ji, dokud nebude přesně tak, jak má být, a testujte ji živě – to vše, aniž byste opustili Horizons.
03

Publikujte a sdílejte

Až budete připraveni, zveřejněte. Váš AI nástroj je spuštěn a připraven pro uživatele – můžete sledovat využití kreditů kdykoli z vašeho dashboardu.

Předpřipravené šablony

Předpřipravené šablony

Všechny šablony
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Intuitivní kódování zkracuje vývoj o 45 % díky nástrojům jako Hostinger Horizons, které promění přirozený jazyk ve funkční prototypy během hodin namísto týdnů. Vstupní bariéra pro tvorbu softwaru je tak dramaticky nižší.

Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.

RameshR
@rezmeram

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
@stevesalihu

S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Často kladené otázky o tvorbě vlastních AI nástrojů

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o tvorbě nástrojů s AI pomocí Horizons.

Jak si mohu vytvořit vlastní AI nástroje?

Otevřete svůj projekt Horizons a začněte chatovat – popište, co chcete vytvořit, jednoduchým jazykem a umělá inteligence Horizons to oživí. Bezproblémová integrace generativní umělé inteligence je již zabudována do vašeho projektu, takže žádné účty třetích stran, žádný výběr modelu a žádná samostatná fakturace. Můžete si přizpůsobit cokoli pomocí pokynů a ručně upravovat text nebo aktualizovat obrázky, kdykoli budete chtít, aniž byste utratili jakékoli kredity. Až budete připraveni, zveřejněte – hosting a doména jsou již zahrnuty ve vašem tarifu.

Více se dozvíte v našem přehledu integrované umělé inteligence Horizons.

Kdo může používat Horizons k vytváření vlastních nástrojů AI?

Funkce AI nástroje Horizons jsou určeny pro každého, kdo má nápad – bez nutnosti znalosti kódování. Ať už jste majitel malého podniku, který chce vytvářet vlastní AI nástroje namísto placení za řešení třetích stran, tvůrce, který chce zpeněžit své publikum pomocí aplikace s podporou AI, nebo expert – například fitness trenér nebo výživový poradce – který chce své znalosti zabalit do nástroje, který může prodávat klientům, Horizons to umožňuje.

Pokud dokážete popsat, co chcete vytvořit, můžete to vytvořit. A pokud hledáte inspiraci nebo jen chcete začít s náskokem, prohlédněte si naše předpřipravené šablony a najděte si tu, která se hodí k vašemu nápadu.

Jaké AI funkce mohu přidat do své aplikace?

Horizons podporuje generování a analýzu textu, stejně jako generování a analýzu obrázků (PNG, WebP, JPEG). Můžete je použít k vytvoření vlastních AI chatbotů, osobních AI asistentů, nástrojů pro psaní, konvertorů obrázků, doporučovacích systémů a mnoho dalšího.

Je možné si Horizons používat zdarma?

S Horizons můžete začít zdarma. Váš plán zahrnuje kredity AI, abyste mohli ihned začít s tvorbou a experimentováním. Jakmile vyčerpáte své bezplatné kredity, můžete si je kdykoli dobít, abyste mohli pokračovat v tvorbě a využívat funkce AI ve své publikované aplikaci nebo na svém webu. Žádné neočekávané poplatky, žádné skryté poplatky – vždy máte kontrolu nad svými výdaji.

Jak fungují AI kredity?

Kredity AI slouží ke dvěma věcem: vytvoření vašeho webu nebo aplikace (1 zpráva = 1 kredit) a funkcím AI uvnitř vašeho publikovaného webového projektu. Pro použití funkcí AI ve vašem webu nebo webové aplikaci používáme dílčí kredity – což znamená, že vaše kredity vydrží déle pouze tehdy, když vaši uživatelé interagují s vaším nástrojem AI.

Mohu vidět, kolik kreditů AI spotřebovala moje aplikace?

Ano. Váš řídicí panel využití AI kreditů zobrazuje rozpis kreditů použitých pro tvorbu a úpravy, stejně jako kredity spotřebované funkcemi AI vaší aplikace – takže vždy přesně víte, kam vaše kredity směřují.

Potřebuji k používání AI nástroje Horizons umět programovat?

Vůbec ne. Horizons je určen pro každého – od netechnických tvůrců po zkušené vývojáře. Pokud dokážete popsat, co chcete vytvořit, Horizons vám to pomůže vytvořit.

Mohu začít vytvářet AI nástroje, pokud už mám dříve zakoupený plán?

Ano – pokud jste dříve vytvořili projekt s AI App Builder nebo jste vytvořili webové stránky pomocí Horizons, je integrovaná funkce AI již zahrnuta ve vašem plánu bez dalších nákladů. Stačí otevřít existující projekt nebo začít nový, dobít si kredity AI a můžete začít.

