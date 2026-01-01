Alojamiento para windsurf

Construye con Windsurf, aloja en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
Anfitrión de windsurf

Precios claros para cada proyecto de windsurf.

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Windsurf en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
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Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
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Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
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100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
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El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envía lo que construyas en Windsurf, más rápido.

Lleva las apps que creas en Windsurf desde el prototipo local hasta el despliegue en producción sin modificar tu flujo de trabajo. Sube tu código al hosting Node.js de Hostinger y tu proyecto se ejecutará con el entorno de ejecución, compilación y configuración necesarios para funcionar de la misma manera en producción. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada con disponibilidad garantizada y capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Dedica menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el producto que has creado.
Anfitrión de windsurf

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento para windsurfistas

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Windsurf.
El alojamiento en Windsurf consiste en desplegar las aplicaciones Node.js que creaste en Windsurf en un servidor en producción donde los usuarios pueden acceder a ellas. Esto es importante porque Windsurf es la herramienta de desarrollo, mientras que el alojamiento es el entorno de producción donde se ejecuta la aplicación.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, las actualizaciones y la administración de procesos. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda concentrarse en la aplicación desarrollada con Windsurf en lugar de en la administración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, autoriza el acceso al repositorio privado y despliega la rama que desees. Puedes mantener el repositorio privado y seguir utilizando la función push-to-deploy.
Cada plan tiene límites de recursos, por lo que si tu aplicación los supera, el rendimiento podría verse afectado y quizás necesites actualizarlo. No cobramos cargos adicionales por exceso de uso, pero te recomendamos elegir un plan que se ajuste al tráfico y las necesidades de tiempo de ejecución previstos.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si vienes de otro servidor, actualiza las variables de entorno y la configuración de la base de datos antes de cambiar el tráfico.

Nos importa tu privacidad

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