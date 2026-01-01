Diseñado para aplicaciones con tecnología Vite.

Aloja tu aplicación creada con Vite en un servidor Node.js con una configuración que se integra perfectamente con tu flujo de trabajo actual. Sube tu proyecto, ejecuta la compilación y sirve la aplicación generada sin necesidad de configuraciones adicionales. Tu sitio web se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para un rendimiento constante y una disponibilidad fiable, por lo que seguirá gestionando el tráfico a medida que tu proyecto crezca. Esto te ofrece una transición más sencilla del desarrollo local a la producción, con menos trabajo de gestión de servidores.