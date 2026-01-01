Alojamiento de invitados

Implementa aplicaciones creadas con Vite en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de vite

Precios sencillos para el alojamiento web de Vite

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Vite en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
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Business
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COP11.900/mes
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2 núcleos de CPU
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Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
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El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para aplicaciones con tecnología Vite.

Aloja tu aplicación creada con Vite en un servidor Node.js con una configuración que se integra perfectamente con tu flujo de trabajo actual. Sube tu proyecto, ejecuta la compilación y sirve la aplicación generada sin necesidad de configuraciones adicionales. Tu sitio web se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para un rendimiento constante y una disponibilidad fiable, por lo que seguirá gestionando el tráfico a medida que tu proyecto crezca. Esto te ofrece una transición más sencilla del desarrollo local a la producción, con menos trabajo de gestión de servidores.
alojamiento de vite

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre alojamiento Vite

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento web de Vite.
El alojamiento de Vite implica desplegar la aplicación creada con Vite en un entorno Node.js en producción para que los usuarios puedan acceder a ella en línea. Esto es importante porque Vite es una herramienta de compilación, no el entorno de ejecución de producción, por lo que aún se necesita alojamiento para la aplicación compilada y cualquier backend del que dependa.
Con el alojamiento VPS tradicional, usted mismo gestiona el sistema operativo del servidor, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con nuestro alojamiento Node.js, la plataforma se encarga de la capa del servidor para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en el mantenimiento.
Sí. Puedes conectar tu cuenta de GitHub, otorgar acceso al repositorio privado e implementar desde la rama que elijas. De esta forma, podrás implementar las actualizaciones desde GitHub sin necesidad de subirlas manualmente.
Existen límites de recursos, por lo que si tu aplicación supera la capacidad del plan, tendrás que actualizarlo. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero un uso elevado y sostenido puede requerir más recursos.
Conecta el repositorio Git de tu aplicación Vite o sube el proyecto compilado y, a continuación, configura la versión de Node.js y las variables de entorno necesarias. Si estás migrando desde otro proveedor de alojamiento, redirige tu dominio a Hostinger y vuelve a desplegar la aplicación allí.

Nos importa tu privacidad

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