Alojamiento Preact

Implementa aplicaciones Preact rápidamente en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento preact

Precios mensuales sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Preact en una infraestructura fiable diseñada para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas implementarla con total tranquilidad.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Preact se adapta a las necesidades de cada usuario.

Implementa tu aplicación Preact en un servidor Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y el entorno de ejecución se encargará de la aplicación para que tus páginas y componentes se carguen tal como los diseñaste, con una ruta sencilla desde el desarrollo local hasta la producción. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para mantener la estabilidad a medida que aumenta el tráfico. Esto reduce las preocupaciones de implementación, mejora la confiabilidad diaria y te permite dedicar más tiempo a desarrollar nuevas funcionalidades en lugar de al mantenimiento del servidor.
alojamiento preact

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Preact

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Preact.
El alojamiento de Preact implica desplegar una aplicación Preact en un entorno de producción que pueda ejecutar su compilación Node.js y servirla a los usuarios. Esto es importante porque se necesita un entorno de ejecución estable, un flujo de trabajo de despliegue adecuado y una ruta de escalabilidad viable una vez que la aplicación salga de su máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, las actualizaciones, el gestor de procesos y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas de infraestructura se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación Preact en lugar del mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega la rama que desees. Puedes descargar las actualizaciones del repositorio igual que con un proyecto público.
Tu plan tiene límites de recursos, y si tu aplicación los supera, es posible que necesites actualizarlo. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales, pero un uso sostenido que exceda los límites de tu plan requiere un plan superior.
Sube tu aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la compilación. Si estás migrando desde otro proveedor de alojamiento, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio, y luego verifica la aplicación en producción.

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.