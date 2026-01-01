Lleva tus proyectos a producción más rápido con Google Antigravity

Lleva a producción lo que creas con Google Antigravity en el hosting Node.js, sin tener que rehacer tu stack. Con el hosting Node.js de Hostinger, puedes pasar del prototipo al proyecto online de forma sencilla. Subes tu código y Hostinger se encarga de configurar el entorno de ejecución para que todo arranque bien y funcione como esperas. Una vez publicado, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura gestionada, preparada para ofrecer un tiempo de actividad estable y capacidad para crecer. Así, dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más a seguir desarrollando tu app.