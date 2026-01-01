Hosting para Google Antigravity

Despliega tus apps de Google Antigravity más rápido

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
hosting para google antigravity

Descubre los planes de hosting para Google Antigravity

Despliega las apps que creas con Google Antigravity en un hosting Node.js estable. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
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Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lleva tus proyectos a producción más rápido con Google Antigravity

Lleva a producción lo que creas con Google Antigravity en el hosting Node.js, sin tener que rehacer tu stack. Con el hosting Node.js de Hostinger, puedes pasar del prototipo al proyecto online de forma sencilla. Subes tu código y Hostinger se encarga de configurar el entorno de ejecución para que todo arranque bien y funcione como esperas. Una vez publicado, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura gestionada, preparada para ofrecer un tiempo de actividad estable y capacidad para crecer. Así, dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más a seguir desarrollando tu app.
hosting para google antigravity

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes: hosting para Google Antigravity

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre los servicios de hosting para Google Antigravity.
El hosting para Google Antigravity te permite desplegar las apps o sitios Node.js que creas con Google Antigravity en un servidor activo. Para que otras personas puedan usar tu proyecto, necesitas sacarlo de tu equipo y darle un entorno de ejecución, conexión a la red y tiempo de actividad.
Con un VPS, tú te encargas del sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. El hosting Node.js de Hostinger se encarga de esas tareas del servidor para que tú puedas centrarte en la app que has creado con Google Antigravity.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y elige la rama que quieras desplegar. Puedes mantener el repositorio privado y usar despliegues automáticos con cada push.
Cada plan tiene límites de recursos y, si tu app los supera, quizá tengas que pasar a un plan superior. No aplicamos cargos sorpresa por picos normales de tráfico, pero si el uso supera de forma constante la capacidad contratada, es posible que tengas que ampliar el plan.
Si tu app está en Git o en otro proveedor de hosting, pásala a GitHub, conecta el repositorio y despliégala en Hostinger. Si trabajas con código local, súbelo primero a un repositorio y sigue el mismo flujo de despliegue con cambios mínimos.

Nos importa tu privacidad

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