Alojamiento Github copilot

Implementa aplicaciones creadas con GitHub Copilot más rápido.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento GitHub Copilot

Un solo precio, sin cargos ocultos.

Implementa las apps que crees con GitHub Copilot en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Ship Copilot creó aplicaciones sin fricción

Toma lo que desarrolles con GitHub Copilot e impleméntalo en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Tu código se entrega como una aplicación o sitio web funcional, con una ruta sencilla desde el desarrollo local hasta la producción. Una vez en producción, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para aplicaciones Node.js, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a las actualizaciones. Obtienes la confiabilidad y la capacidad necesarias para mantener tu infraestructura estable a medida que crece el tráfico.
Alojamiento GitHub Copilot

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de GitHub Copilot

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Github Copilot.
Esto significa alojar la aplicación Node.js que creaste con GitHub Copilot para que pueda ejecutarse en producción y dar servicio a usuarios reales. GitHub Copilot te ayuda a escribir el código, pero Hostinger ejecuta la aplicación, gestiona el entorno de ejecución y la mantiene disponible en línea.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la configuración de Node.js, las actualizaciones y la administración de procesos. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas se gestionan automáticamente, por lo que el alojamiento GitHub Copilot se asemeja más a la implementación y ejecución que a la administración completa del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Puedes seguir usando repositorios privados para el control de versiones y enviar actualizaciones con normalidad.
Tu aplicación seguirá funcionando, pero se aplicarán los límites del plan, por lo que un tráfico elevado y sostenido podría requerir una actualización. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero te recomendamos elegir un plan que se ajuste a tu uso previsto.
Sube la aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliégala. Si la migras desde otro proveedor de alojamiento, actualiza las variables de entorno, la configuración de la base de datos y los registros de dominio, y luego prueba la versión de producción.

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