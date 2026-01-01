Alojamiento de marcos

Implementa proyectos de Framer con un alojamiento más rápido y sencillo.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento de marcos

Alojamiento web sencillo para Framer, un precio claro.

Aloja las aplicaciones y sitios web que crees con Framer en una infraestructura fiable en la que puedes confiar. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
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Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
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2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
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Certificados SSL administrados
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Integración de GitHub con implementaciones automáticas
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El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desde ideas de diseño hasta sitios web en funcionamiento.

Convierte tu proyecto de Framer en una aplicación Node.js en producción sin complicaciones de implementación. Sube tu código y Hostinger se encarga de la ejecución y la configuración para que tu sitio o aplicación pase de la compilación local a producción con menos trabajo manual. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para garantizar una disponibilidad constante y un rendimiento predecible ante los cambios de tráfico. Esto te ofrece una forma más sencilla de seguir publicando actualizaciones sin tener que dedicar tiempo al mantenimiento del servidor.
alojamiento de marcos

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Framer

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Framer.
El alojamiento con Framer implica desplegar las aplicaciones o sitios web Node.js que creas con Framer en un servidor en producción para que los usuarios puedan acceder a ellos. Esto es importante porque las versiones locales o de vista previa no son alojamiento de producción, y aún necesitas un entorno de ejecución, tiempo de actividad y una URL pública.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, la gestión del servidor se realiza por usted, para que pueda centrarse en la aplicación creada con Framer en lugar de en el mantenimiento de la infraestructura.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que desees. Después, podrás implementar actualizaciones desde el mismo repositorio sin hacerlo público.
Los planes tienen límites de recursos, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar tu plan. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales, pero si el uso prolongado excede los límites del plan, deberás cambiar a un plan superior.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si estás migrando desde otro proveedor de hosting, configura tu dominio para que apunte a la nueva aplicación después del despliegue y verifica las variables de entorno y la configuración de compilación.

Nos importa tu privacidad

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