Alojamiento Expressjs

Ejecuta aplicaciones Express.js en producción con facilidad

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento expressjs

Alojamiento sencillo con Express.js y precios mensuales claros.

Ejecuta aplicaciones y API de Express.js en una infraestructura fiable, con la seguridad de que cada plan incluye una garantía de devolución de dinero de 30 días.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
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Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Ejecuta las API de Express.js sin cuellos de botella.

Implementa tus API y aplicaciones web Express.js sin perder tiempo en la configuración del servidor. Sube tu código y nuestro alojamiento Node.js te ofrece una ruta sencilla a producción, para que el enrutamiento, el middleware y la gestión de solicitudes funcionen como tu proyecto espera. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para garantizar una disponibilidad constante y un rendimiento predecible. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento y más tiempo para lanzar nuevas funcionalidades, incluso con el aumento del tráfico.
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Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

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Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

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Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

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Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento con Expressjs

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Expressjs.
El alojamiento de Express.js es un entorno de ejecución para desplegar y ejecutar aplicaciones Express en un servidor en vivo. Es importante porque tu aplicación necesita Node.js, gestión de procesos y acceso a la red configurados correctamente antes de que los usuarios puedan acceder a ella.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, las actualizaciones de seguridad y el gestor de procesos. Con el alojamiento de Node.js de Hostinger, la configuración del servidor se realiza automáticamente, por lo que el alojamiento de Express.js se centra en su aplicación, no en la administración del servidor.
Sí. Puedes conectar tu cuenta de GitHub, autorizar el acceso al repositorio privado y desplegar desde la rama que prefieras. Las actualizaciones se descargarán automáticamente desde ese repositorio.
Si tu aplicación excede los recursos incluidos en tu plan, el rendimiento puede verse afectado y es posible que necesites actualizarlo. Hostinger no cobra cargos adicionales inesperados por picos de tráfico en el alojamiento de Node.js.
Puedes desplegar desde un repositorio Git o subir tu aplicación, configurar la versión de Node.js y el comando de inicio, y apuntar tu dominio a ella. Si tu aplicación ya se ejecuta localmente, el cambio generalmente solo requiere configuración y despliegue, no una reescritura del código.

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