Alojamiento en Docusaurus

Implementa sitios de Docusaurus en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
Alojamiento de Docusaurus

Precios sencillos para el alojamiento de Docusaurus

Aloja tu sitio Docusaurus con total confianza en un alojamiento Node.js fiable y diseñado para producción. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
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5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
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Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
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Gestión del tráfico mediante bots de IA
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El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para documentos Docusaurus escalables

Implementa tu sitio Docusaurus en un alojamiento Node.js sin necesidad de configuraciones adicionales. Sube tu aplicación de documentación y Hostinger se encarga de la ejecución para que tu sitio de contenido esté listo para publicar páginas con un flujo de trabajo sencillo y familiar. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para la confiabilidad, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a actualizar el contenido. Esto proporciona a tu equipo un entorno estable para la documentación que puede adaptarse al crecimiento de tu sitio.
Alojamiento de Docusaurus

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Docusaurus

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Docusaurus.
El alojamiento de Docusaurus implica desplegar un sitio web creado con Docusaurus en un entorno Node.js en vivo para que los usuarios puedan acceder a él en línea. Esto es importante porque tu documentación, blog o sitio web de proyecto necesita un entorno de ejecución de servidor y un proceso de despliegue estable, no solo desarrollo local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el inicio de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger para Docusaurus, la configuración del entorno de ejecución y la implementación se gestionan automáticamente, para que usted pueda centrarse en el sitio web en lugar del mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que desees. Después, los cambios en esa rama activarán actualizaciones del mismo modo que con un repositorio público.
El tráfico está sujeto a los límites de tu plan de hosting, y si tu sitio Docusaurus supera dichos límites, es posible que necesites actualizarlo. No ocultamos cargos adicionales tras cláusulas ambiguas, así que verifica los límites de tu plan antes de lanzarlo.
Coloca el sitio en un repositorio Git, conéctalo a Hostinger y despliega la rama que contiene tu compilación de producción. Si estás migrando desde otro proveedor de alojamiento, redirige tu dominio después del despliegue y verifica que la configuración de compilación coincida con tu configuración actual.

Nos importa tu privacidad

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