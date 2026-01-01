Envía lo que construyas en Cursor AI, más rápido.

Lleva las apps que creas con Cursor AI desde archivos locales a un entorno Node.js en producción sin cambiar tu flujo de trabajo. Sube tu código y Hostinger se encarga de la configuración para que tu proyecto esté listo para ejecutarse con menos complicaciones y pasos de implementación más sencillos. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para cargas de trabajo Node.js, con disponibilidad y escalabilidad garantizadas. Esto te ofrece un camino más simple desde el prototipo hasta la producción, mientras te concentras en el código en tu editor.