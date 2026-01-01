Alojamiento en Continue.dev

Crea con Continue.dev, implementa tus aplicaciones en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
alojamiento continue.dev

Un precio mensual, sin cargos ocultos.

Elige el plan que mejor se adapte a tu flujo de trabajo y aloja Continue.dev con total confianza. Disfruta de un rendimiento fiable, una configuración sencilla y nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
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Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
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Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
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2 núcleos de CPU
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Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
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Integración de GitHub con implementaciones automáticas
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El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envía tus creaciones más rápido con Continue.dev

Lleva tus creaciones con Continue.dev del prototipo a producción sin cambiar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger ofrece a tu app una ruta sencilla desde el desarrollo local a un entorno en vivo, para que puedas implementar el proyecto que has estado perfeccionando y seguir trabajando con la tecnología que ya conoces. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para Node.js, con disponibilidad garantizada y capacidad para gestionar un tráfico creciente. Esto significa menos tiempo dedicado a la configuración y el mantenimiento del servidor, y más tiempo para lanzar nuevas funcionalidades y mejorar el producto.
alojamiento continue.dev

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes sobre alojamiento en Continue.dev

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Continue.dev.
El alojamiento de Continue.dev es un entorno gestionado para ejecutar y conectar Continue.dev con tus aplicaciones, herramientas y proveedores de modelos. Te ayuda a implementar más rápido sin tener que encargarte tú mismo de la configuración del servidor, las actualizaciones ni el mantenimiento básico.
Un VPS te da control total del servidor, pero tú te encargas de la configuración, la seguridad, el escalado y las actualizaciones. El alojamiento de Continue.dev es más sencillo: viene preconfigurado para el servicio, así que puedes empezar más rápido con menos trabajo manual.
Sí. El servicio de alojamiento de Continue.dev admite repositorios privados de GitHub, por lo que puedes conectar tu código de forma segura y mantener los proyectos internos protegidos durante la implementación.
Los planes pueden incluir límites de recursos según el uso. Si tu aplicación necesita más capacidad, puedes actualizar tu plan antes de alcanzar los límites y evitar así cargos adicionales inesperados.
La configuración es sencilla y está diseñada para usuarios técnicos. Si vienes de otro servidor, puedes migrar tu proyecto conectando tu repositorio, configurando tu entorno y desplegándolo en pocos pasos.

Nos importa tu privacidad

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