Hosting para Claude Code

Lanza apps creadas con Claude Code más rápido

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratis
desdeCOP11.900/mes
Empezar ya
Garantía de reembolso de 30 días
hosting para claude code

Precios claros de hosting para Claude Code

Publica las apps que creas con Claude Code en un hosting fiable. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
NUEVO
ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Más vendido
-78%
Business
Más herramientas y poder para crecer
COP54.900
COP11.900/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por COP 571.200 (valorado en COP 2.635.200). Se renueva por COP 43.900/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Respaldos diarios y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-72%
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
COP90.900
COP25.900/mes
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Obtén 48 meses por COP 1.243.200 (valorado en COP 4.363.200). Se renueva por COP 84.900/mes.
10 apps web
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4 núcleos de CPU
4 GB RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
ilimitado buzones por sitio web - gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Soporte prioritario las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
Ver todo

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Pasa tus proyectos de Claude Code a producción más rápido

Publica las apps y prototipos que creas con Claude Code sin cambiar tu flujo de trabajo. Haz push de tu proyecto Node.js y Hostinger se encarga del entorno de ejecución y del despliegue para que puedas pasar del desarrollo local a producción sin configuraciones extra. Una vez online, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura gestionada, con un tiempo de actividad estable y margen para crecer. Al tener la parte del servidor resuelta, dedicas menos tiempo a mantener servidores y más tiempo a mejorar el código y las funcionalidades que ya has lanzado.
hosting para Claude Code

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Lanza tu app web en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un de servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance global

Preguntas frecuentes: hosting para Claude Code

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre los servicios de hosting para Claude Code.
El hosting para Claude Code consiste en implementar las apps Node.js que creas con Claude Code en un servidor activo para que otras personas puedan usarlas. Esto es clave porque generar código no es lo mismo que alojarlo en producción: todavía necesitas un entorno de ejecución, gestión de procesos y acceso a la red.
Con un VPS, tú gestionas el sistema operativo, Node.js, las actualizaciones y los procesos de la app. Con el hosting Node.js de Hostinger para Claude Code, la plataforma se encarga de la parte del servidor para que puedas centrarte centrarte en la app y en cómo implementarla, sin ocuparte de la administración del sistema.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado e implementa la app desde la rama que elijas. Luego podrás aplicar actualizaciones desde ese mismo repositorio sin hacer público el código.
Tu plan incluye una cantidad fija de recursos. Si el tráfico los supera, la app puede ir más lenta y quizá tengas que pasar a un plan superior. No aplicamos cargos inesperados por visitas adicionales, pero te recomendamos mejorar el plan si el tráfico se mantiene alto durante mucho tiempo.
Sube el proyecto a GitHub, conecta el repositorio e impleméntalo en Hostinger. Si vienes de otro proveedor de hosting, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio. Una vez implementada, prueba que la app funcione correctamente.

Nos importa tu privacidad

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