De Bolt.new idea a aplicación en funcionamiento.

Lleva la app o el sitio web que creaste en Bolt.new desde el prototipo hasta la producción sin cambiar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar tu proyecto, para que puedas pasar del código generado a una app en vivo con una configuración mínima. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para Node.js, con la disponibilidad y la escalabilidad gestionadas automáticamente. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor y más tiempo para perfeccionar el producto que tus usuarios ven.