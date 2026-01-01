De una idea a una app online con Base44

Lleva las aplicaciones y prototipos que crees con Base44 desde la idea inicial hasta su implementación en producción sin cambiar tu metodología de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una vía directa a la producción, para que tu proyecto pueda migrar del entorno local a una configuración lista para usuarios reales. Una vez en funcionamiento, tu aplicación permanece en una infraestructura gestionada, con la disponibilidad y la escalabilidad aseguradas. Esto significa menos tiempo dedicado a tareas del servidor y más tiempo para perfeccionar funcionalidades, corregir errores y lanzar actualizaciones.