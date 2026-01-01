Obtenga ayuda instantánea de Hostinger Agent, su agente de soporte de IA
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Por qué Hostinger Agent cambia el juego
Más de 500 acciones disponibles
85% de tasa de éxito
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Hostinger Agent entendió mi preocupación rápidamente y proporcionó una guía clara, paso a paso, que resolvió mi problema sin ninguna confusión.
Hostinger Agent, su apoyo en inteligencia artificial, es excelente, en realidad lo prefiero a hablar con una persona porque no me siento apresurado.
Su asistente de inteligencia artificial Hostinger Agent es MUY útil. En lugar de referirme a un sinfín de documentos de ayuda, en realidad hace cosas en mi cuenta. Es como tener un administrador de sistema junior de guardia.
Preguntas frecuentes sobre Hostinger Agent
¿Qué es Hostinger Agent?
Kodee es el agente de soporte con IA de Hostinger, creado para gestionar tus sitios web y servicios a través de un chat sencillo. Puede llevar a cabo más de 500 acciones de administración, desde migrar sitios web y crear backups hasta gestionar registros DNS y revisar el estado del servidor. Conocé más sobre Kodee.
¿Qué productos Hostinger admite Hostinger Agent?
Hostinger Agent trabaja en todo el ecosistema de Hostinger – alojamiento web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, dominios y pagos. Sea lo que sea que esté administrando, Hostinger Agent está ahí para ayudarle.
¿Puede Hostinger Agent hacer cambios en mi cuenta, o solo responde preguntas?
Ambos – pero lo que diferencia a Hostinger Agent es que toma acción. En lugar de indicarle un documento de ayuda, Hostinger Agent conecta dominios, actualiza la configuración DNS, instala plugins, y más, directamente en su cuenta.
¿Está Hostinger Agent disponible en dispositivos móviles?
Sí. Hostinger Agent está disponible dondequiera que accedas a Hostinger – incluso en el móvil e incluso WhatsApp – por lo que la ayuda instantánea está siempre a un mensaje de distancia, dondequiera que estés trabajando.
¿Qué sucede si Hostinger Agent no puede resolver mi problema?
Hostinger Agent maneja el 85% de las interacciones de soporte de forma independiente. Para cualquier cosa fuera de su alcance, te conecta con un especialista humano para que nunca te quedes sin una resolución.