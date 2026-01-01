Hostinger Mail vs Zoho Mail

Compare Hostinger y Zoho de un vistazo para encontrar el servicio de alojamiento de correo electrĆ³nico empresarial adecuado para sus necesidades.
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ĀæPor quĆ© elegir Hostinger Mail?

Un buen correo electrĆ³nico no tiene por quĆ© ser complicado ni caro. AquĆ­ es donde Hostinger marca la diferencia.

Valor que realmente tiene sentido

Una bandeja de entrada profesional no deberĆ­a costar una fortuna. Hostinger Business Email te ofrece una direcciĆ³n personalizada, seguridad sĆ³lida y espacio para crecer, sin aumentos de precio inesperados.

Listo y funcionando en minutos.

Sin complicaciones tĆ©cnicas. Tanto si tu dominio estĆ” alojado en Hostinger como si no, activar tu bandeja de entrada solo requiere unos pocos clics, y tu primer correo electrĆ³nico profesional estarĆ” listo para enviarse.

Lo esencial, todo cubierto

Filtrado de spam, autenticaciĆ³n de correo electrĆ³nico, acceso mĆ³vil y herramientas de escritura con IA: todo integrado. AsĆ­ podrĆ”s centrarte en tu negocio, no en tu bandeja de entrada.

ComparaciĆ³n directa

Compara precios y caracterĆ­sticas de un vistazo.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Precio inicial por buzĆ³n*

Starts at COP 1.900/mes
$1/mes

Dominio gratuito

Yes
No

Almacenamiento por buzĆ³n

10 GB - 50 GB
5 GB - 100 GB

Alias de correo electrĆ³nico

Hasta 30
Hasta 30

Reglas de reenvĆ­o

Yes
Yes

Respuestas automĆ”ticas

Yes
Yes

ProtecciĆ³n contra spam y virus

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Vea quiĆ©n abriĆ³ sus correos electrĆ³nicos.

Todos los planes
No

Interacciones por correo electrĆ³nico

Yes
No

caracterĆ­sticas de IA

SĆ­, asistente de IA, redacciĆ³n con IA, bĆŗsqueda inteligente y resĆŗmenes.
SĆ­, asistente de IA

Correo electrĆ³nico de agencia

Yes
No

Soporte al cliente

Chat en vivo 24/7
Correo electrĆ³nico 24/7; chat en planes pagados

PuntuaciĆ³n de reseĆ±as en Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Empezar

*Fecha de comparaciĆ³n: 1 de junio de 2026.

Descubre por quĆ© mĆ”s de 5 millones de propietarios de sitios web eligen Hostinger.

No se fĆ­en solo de nuestra palabra: aquĆ­ les mostramos lo que dicen las personas que han utilizado los servicios de correo electrĆ³nico empresarial de Hostinger sobre su experiencia.

Simos

Review provider

Llevo mĆ”s de un aĆ±o usando Hostinger y estoy realmente impresionado. Si bien su profesionalismo es evidente, su servicio de correo electrĆ³nico es sencillamente fantĆ”stico: fiable, fĆ”cil de configurar y perfecto para la comunicaciĆ³n profesional.

Bob Stewart

Review provider

El servicio de Hostinger tiene lo que necesito para correo electrĆ³nico y dominio, con las funciones adecuadas y a un precio justo. Otros servicios de alojamiento web afirman ser los mejores, pero te abruman con complejidad y marketing.

OASK Publishers

Review provider

He estado usando los servicios de correo electrĆ³nico de Hostinger para la comunicaciĆ³n empresarial y, en general, la experiencia ha sido fluida y confiable. El proceso de configuraciĆ³n fue sencillo y conectar correos electrĆ³nicos con dominios personalizados fue fĆ”cil, incluso sin conocimientos tĆ©cnicos avanzados.

Adquiera su plan de correo electrĆ³nico empresarial con tecnologĆ­a de IA.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

Cancela cuando quieras

AtenciĆ³n al cliente las 24 horas

Plan de 48 meses
-76%
Starter
Ideal para: emprendedores individuales
COP7.900
COP1.900/mes
Elegir plan
Precio por buzĆ³n, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 3.900/mes por 48 meses.
1 buzĆ³n incluido
5 GB de almacenamiento por buzĆ³n
5 reglas de reenvĆ­o
5 alias de email

Beneficios:

Agentic Mail
MĆ”s vendido
-67%
Standard
Ideal para: pequeĆ±as empresas listas para escalar
COP11.900
COP3.900/mes
Elegir plan
Precio por buzĆ³n, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 6.900/mes por 48 meses.
1 buzĆ³n incluido
20 GB de almacenamiento por buzĆ³n
20 reglas de reenvĆ­o
10 alias de email

Beneficios:

Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Ver quiĆ©nes abrieron tus correos
Respuestas de email inteligentes con IA
Respuestas automĆ”ticas
Agentic Mail
-65%
Premium
Ideal para: equipos que escalan
COP16.900
COP5.900/mes
Elegir plan
Precio por buzĆ³n, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 9.900/mes por 48 meses.
1 buzĆ³n incluido
50 GB de almacenamiento por buzĆ³n
50 reglas de reenvĆ­o
30 alias de email

Beneficios:

Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Haz seguimiento de los clics en los enlaces y aperturas de archivos
Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Ver quiĆ©nes abrieron tus correos
Respuestas automĆ”ticas
Agentic Mail
-76%
Starter
Ideal para: emprendedores individuales
COP7.900
COP1.900/mes
Elegir plan
Precio por buzĆ³n, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 3.900/mes por 48 meses.
1 buzĆ³n incluido
5 GB de almacenamiento por buzĆ³n
5 reglas de reenvĆ­o
5 alias de email

Beneficios:

Agentic Mail
MĆ”s vendido
-67%
Standard
Ideal para: pequeĆ±as empresas listas para escalar
COP11.900
COP3.900/mes
Elegir plan
Precio por buzĆ³n, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 6.900/mes por 48 meses.
1 buzĆ³n incluido
20 GB de almacenamiento por buzĆ³n
20 reglas de reenvĆ­o
10 alias de email

Beneficios:

Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Ver quiĆ©nes abrieron tus correos
Respuestas de email inteligentes con IA
Respuestas automĆ”ticas
Agentic Mail
-65%
Premium
Ideal para: equipos que escalan
COP16.900
COP5.900/mes
Elegir plan
Precio por buzĆ³n, por un plazo de 48 meses. Se renueva a COP 9.900/mes por 48 meses.
1 buzĆ³n incluido
50 GB de almacenamiento por buzĆ³n
50 reglas de reenvĆ­o
30 alias de email

Beneficios:

Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Haz seguimiento de los clics en los enlaces y aperturas de archivos
Busca, responde, resume y escribe, todo con la ayuda de herramientas de IA, ilimitado
Ver quiĆ©nes abrieron tus correos
Respuestas automĆ”ticas
Agentic Mail

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

ProtecciĆ³n contra spam, virus y phishing
Accede al correo corporativo en cualquier app o dispositivo
Registra toda la actividad del buzĆ³n con registros de auditorĆ­a
MantĆ©n la informaciĆ³n segura con cifrado de extremo a extremo
Migra tus emails fĆ”cilmente
Configura respuestas automĆ”ticas para cuando no estĆ©s
ReenvĆ­a emails a cualquier otra direcciĆ³n de email
Detecta emails enviados a direcciones mal escritas
Webmail rĆ”pido, limpio y fĆ”cil de usar
ProtecciĆ³n contra spam, virus y phishing
Accede al correo corporativo en cualquier app o dispositivo
Registra toda la actividad del buzĆ³n con registros de auditorĆ­a
MantĆ©n la informaciĆ³n segura con cifrado de extremo a extremo
Migra tus emails fĆ”cilmente
Configura respuestas automĆ”ticas para cuando no estĆ©s
ReenvĆ­a emails a cualquier otra direcciĆ³n de email
Detecta emails enviados a direcciones mal escritas
Webmail rĆ”pido, limpio y fĆ”cil de usar

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Lleva tu bandeja de entrada contigo

ĀæTe cambias de proveedor de email? Transfiere tus correos, carpetas y contactos casi al instante con Kodee, tu asistente de email con IA.
Migrar buzĆ³n
Lleva tu bandeja de entrada contigo

Hostinger Mail frente a otros proveedores de alojamiento de correo electrĆ³nico

Correo electrĆ³nico de Hostinger vs. Correo electrĆ³nico de GoDaddy

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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