Zensical es una plataforma de documentación moderna creada por el equipo detrás de Material for MkDocs. Genera sitios web de documentación pulcros y con capacidad de búsqueda a partir de archivos fuente Markdown y los sirve con un servidor de vista previa en vivo incorporado — para que los cambios en su documentación sean visibles en el navegador al instante. Es compatible tanto con su formato nativo zensical.toml como con los archivos de configuración existentes de mkdocs.yml , lo que facilita la migración desde MkDocs.

Alojar Zensical en su propio VPS significa que su documentación reside en una infraestructura que usted controla, sin tarifas por página, sin seguimiento de lectores y sin depender de un servicio de alojamiento de documentación de terceros. Se crea un proyecto de inicio automáticamente en la primera ejecución para que pueda empezar a escribir de inmediato.