Despliega Visual Studio Code Server con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Ejecuta VS Code completamente en tu navegador desde cualquier lugar con extensiones, depuraciĆ³n, Git y una terminal integrada.
Elige un plan VPS para Visual Studio Code Server
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server lleva el entorno de desarrollo completo de VS Code a cualquier navegador. Accede a tus extensiones, IntelliSense, terminal integrado, herramientas de Git y depurador desde cualquier dispositivo sin instalar software localmente ā tu entorno de desarrollo reside en tu VPS y siempre estĆ” listo.
Alojar VS Code Server en un VPS significa que los proyectos y las configuraciones persisten entre sesiones y son accesibles desde cualquier mĆ”quina. El entorno de servidor siempre activo es ideal para la programaciĆ³n en pareja a travĆ©s de la web, flujos de trabajo de desarrollo en la nube o para programar desde dispositivos donde instalar VS Code no es prĆ”ctico.
Funciones clave de Visual Studio Code Server
VS Code completo en el navegador
Acceda a la experiencia completa de VS Code, incluyendo extensiones, temas, atajos de teclado y configuraciones, desde cualquier pestaĆ±a del navegador.
Soporte para extensiones
Instale y ejecute extensiones de VS Code en el lado del servidor, incluyendo servidores de lenguaje, linters, formateadores y depuradores.
Terminal integrado
Ejecute comandos shell, cree herramientas y scripts directamente en la terminal del navegador conectada a su entorno VPS.
IntegraciĆ³n Git
Administre repositorios, cree confirmaciones, revise diferencias y gestione conflictos de fusiĆ³n usando las herramientas de Git integradas de VS Code.
Espacio de trabajo persistente
Los proyectos, configuraciones y extensiones persisten entre sesiones en tu VPS para que retomes exactamente donde lo dejaste.
ĀæPor quĆ© ejecutar Visual Studio Code Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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