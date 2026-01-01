Implementa Alexandrie con instalación de un solo clic.
Base de conocimiento autoalojada con Markdown extendido, búsqueda de texto completo y permisos granulares por documento.
Elige un plan VPS para Alexandrie
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Alexandrie
Alexandrie es una plataforma de base de conocimientos y documentación autoalojada, construida con Go y Nuxt 4. Ofrece un editor Markdown enriquecido con expresiones matemáticas KaTeX, contenedores de llamadas de atención de colores y un centro de comandos para la búsqueda de texto completo en todos tus documentos. Un sistema de permisos por documento de cinco niveles te permite mantener algunas notas privadas, compartir otras con tu equipo y publicar páginas seleccionadas de forma pública, todo desde una única instalación.
Alojar Alexandrie por tu cuenta mantiene tus documentos, notas y archivos cargados en una infraestructura que tú controlas. El almacenamiento de objetos compatible con S3 integrado gestiona las cargas de archivos sin necesidad de un servicio externo, y la copia de seguridad y restauración con un solo clic te permite salvaguardar la base de conocimientos completa sin exportaciones manuales de la base de datos.
Funciones clave de Alexandrie
Editor de Markdown extendido
Escriba con expresiones matemáticas de KaTeX, contenedores de resaltado de colores y elementos incrustados enriquecidos usando un editor CodeMirror 6 diseñado para documentación estructurada.
Permisos de cinco niveles
Asigne niveles de acceso granulares por documento —desde totalmente privado hasta de lectura pública— para que la misma instalación sirva para notas personales, wikis de equipo y documentos públicos simultáneamente.
Búsqueda de comandos de texto completo
Un centro de comando controlado por teclado busca instantáneamente en todos tus documentos, haciendo que grandes bases de conocimiento sean navegables sin tener que explorar carpetas manualmente.
Almacenamiento de archivos integrado
Un almacén de objetos integrado compatible con S3 maneja las cargas de archivos y los adjuntos de medios sin requerir un servicio de almacenamiento externo o una cuenta CDN.
Inicio de sesión con SSO y OIDC
Autentíquese con Google, GitHub, Microsoft o Discord a través de OIDC, eliminando la necesidad de gestionar cuentas de usuario separadas para cada miembro del equipo.
¿Por qué ejecutar Alexandrie en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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