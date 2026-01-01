Implementar Zen con instalación de un solo clic.
Aplicación minimalista autoalojada para tomar notas con soporte de Markdown, búsqueda de texto completo BM25 y acceso PWA sin conexión.
Elige un plan VPS para Zen
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Zen
Zen es una aplicación minimalista de toma de notas autoalojada, construida como un único binario Go ligero que utiliza solo unos 20MB de memoria. Las notas se almacenan como markdown en SQLite con búsqueda de texto completo BM25, organización basada en etiquetas, resaltado de sintaxis de bloques de código y atajos de teclado para una navegación rápida.
Autoalojar Zen en un VPS mantiene todas las notas privadas en tu propia infraestructura, sin tarifas de sincronización en la nube ni acceso de terceros. El soporte PWA sin conexión significa que las notas son accesibles incluso sin conexión a internet, y la mínima huella de recursos permite que Zen se ejecute cómodamente junto con otros servicios en un VPS pequeño.
Funciones clave de Zen
Notas de Markdown
Escribe notas en Markdown estándar con soporte para bloques de código, atajos de formato y un modo de vista previa limpio.
Búsqueda de texto completo BM25
Encuentra notas al instante usando la búsqueda de texto completo clasificada por BM25 que devuelve los resultados más relevantes primero.
Organización de etiquetas
Organice notas con etiquetas para una categorización flexible sin jerarquías de carpetas rígidas.
PWA sin conexión
Instala Zen como una Aplicación Web Progresiva para acceder a tus notas sin conexión a internet.
Uso mínimo de recursos
Construido como un único binario Go utilizando ~20MB de RAM, Zen funciona eficientemente incluso en el VPS más pequeño junto con otros servicios.
¿Por qué ejecutar Zen en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos