Implementa Atlas CMMS con una instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto para la gestión de mantenimiento, órdenes de trabajo, activos y programación preventiva a escala.
Elige un plan VPS para Atlas CMMS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Atlas CMMS
Atlas CMMS es un Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado autohospedado, diseñado para equipos de instalaciones, manufactura, atención médica, hotelería y servicios públicos. Centraliza órdenes de trabajo, programas de mantenimiento preventivo, registros de equipos, inventario de piezas y solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de información en lugar de manejar múltiples hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.
El autoalojamiento en su propio VPS mantiene los datos sensibles de activos, los registros de técnicos y el historial de mantenimiento bajo su control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React maneja la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.
Funciones clave de Atlas CMMS
Gestión de órdenes de trabajo
Cree, asigne y haga seguimiento a órdenes de trabajo con prioridades, registros de tiempo, adjuntos y un historial completo para cada trabajo y técnico.
Mantenimiento preventivo
Programar inspecciones recurrentes y automatizar la creación de órdenes de trabajo a partir de disparadores basados en lecturas de medidores, intervalos de tiempo o eventos de activos.
Seguimiento de activos e inventario
Catalogue equipos con métricas de tiempo de inactividad, costos de mantenimiento e inventario de piezas con alertas de existencias, además de órdenes de compra automatizadas.
Aplicación móvil de campo
Las aplicaciones nativas de iOS y Android permiten a los técnicos escanear códigos QR, registrar el tiempo, tomar fotos y completar órdenes de trabajo directamente en el sitio.
Informes y estadísticas
Los paneles de control integrados cubren el cumplimiento de las órdenes de trabajo, la confiabilidad de los equipos, las tendencias de tiempo de inactividad, la utilización de la mano de obra y el análisis de costos.
¿Por qué ejecutar Atlas CMMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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