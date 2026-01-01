Atlas CMMS es un Sistema de Gestión de Mantenimiento Computarizado autohospedado, diseñado para equipos de instalaciones, manufactura, atención médica, hotelería y servicios públicos. Centraliza órdenes de trabajo, programas de mantenimiento preventivo, registros de equipos, inventario de piezas y solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de información en lugar de manejar múltiples hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.

El autoalojamiento en su propio VPS mantiene los datos sensibles de activos, los registros de técnicos y el historial de mantenimiento bajo su control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React maneja la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.