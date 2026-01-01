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2 nÃºcleos de vCPU
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Domain Locker

Domain Locker es una plataforma autoalojada diseÃ±ada para desarrolladores, empresas y profesionales de TI que gestionan mÃºltiples nombres de dominio en diferentes registradores. Recopila automÃ¡ticamente registros DNS, detalles de certificados SSL, datos WHOIS, subdominios e informaciÃ³n de direcciones IP para cada dominio en su portafolio, ofreciÃ©ndole un Ãºnico lugar para rastrear la salud y el historial del dominio.

Las integraciones de alertas â€”incluyendo correo electrÃ³nico, webhooks, Telegram y Signalâ€” le notifican sobre prÃ³ximas caducidades, cambios de DNS y anomalÃ­as de seguridad antes de que se conviertan en incidentes. AnÃ¡lisis interactivos y seguimiento de costos completan el conjunto de caracterÃ­sticas, convirtiendo a Domain Locker en una herramienta de operaciones completa para cualquiera que se tome en serio sus activos de dominio. El autoalojamiento mantiene todos esos datos sensibles del registrador y DNS completamente bajo su control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Domain Locker

Monitoreo automatizado de dominios

Recopila continuamente registros DNS, certificados SSL, datos WHOIS e informaciÃ³n de subdominios para que siempre tenga una vista actualizada de cada dominio.

Alertas de vencimiento y cambio

EnvÃ­a notificaciones a travÃ©s de correo electrÃ³nico, webhooks, Telegram o Signal cuando un dominio se acerca a su vencimiento o un registro DNS cambia inesperadamente.

AuditorÃ­a de seguridad

Analiza las configuraciones de dominio en busca de configuraciones errÃ³neas y sugiere mejoras concretas para fortalecer su configuraciÃ³n de DNS y certificados.

AnalÃ­tica e historial

Los grÃ¡ficos interactivos y las lÃ­neas de tiempo muestran cÃ³mo las configuraciones de dominio y el rendimiento han evolucionado con el tiempo para una soluciÃ³n de problemas mÃ¡s sencilla.

Seguimiento de costos y activos

Registra los precios de compra, los costos de renovaciÃ³n y los valores de mercado estimados para que puedas gestionar las carteras de dominios como activos financieros.

Â¿Por quÃ© ejecutar Domain Locker en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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