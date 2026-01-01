Hasta un 70% de descuento en Yucca

Implementa Yucca con una instalación de un solo clic.

NVR autoalojado para cámaras IP con detección de movimiento, soporte RTSP/ONVIF y una interfaz web para material en vivo y grabado.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Yucca con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Yucca

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Yucca

Yucca es un grabador de video en red (NVR) autoalojado diseñado para gestionar cámaras IP a cualquier escala, desde unas pocas cámaras de seguridad domésticas hasta miles de transmisiones empresariales. Es compatible con RTSP, ONVIF y protocolos comunes de cámaras IP, ofreciendo visualización en vivo, grabación y reproducción a través de una interfaz web y una aplicación de Android.

Alojar Yucca en un VPS mantiene todas las grabaciones de la cámara dentro de tu infraestructura sin tarifas de almacenamiento en la nube ni acceso de terceros. La detección de movimiento con alertas por correo electrónico, las métricas de Prometheus para la monitorización y una arquitectura escalable lo convierten en una solución de vigilancia práctica para seguridad doméstica, monitorización minorista y entornos de pequeñas empresas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Yucca

Soporte para RTSP y ONVIF

Conecte cualquier cámara IP que admita los protocolos RTSP u ONVIF, cubriendo la gran mayoría de cámaras de consumo y profesionales.

Detección de movimiento

Activa automáticamente grabaciones y alertas por correo electrónico cuando se detecta movimiento en las zonas de la cámara, reduciendo el almacenamiento y el ruido.

Reproducción en vivo y grabada

Vea transmisiones de cámaras en vivo y revise las grabaciones a través de la interfaz web o la aplicación complementaria de Android.

Arquitectura escalable

Yucca escala desde un puñado de cámaras domésticas hasta miles de transmisiones simultáneas sin cambios arquitectónicos.

Métricas de Prometheus

Exportar métricas de grabación y estado de la transmisión a Prometheus para su integración con los paneles de monitoreo existentes.

¿Por qué ejecutar Yucca en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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