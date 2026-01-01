Despliega Anki Sync Server Enhanced con un solo clic.
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con cuentas multiusuario, copias de seguridad automatizadas y un panel de control web integrado.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced es una imagen Docker lista para producción que aloja el protocolo oficial de sincronización de Anki en tu propio VPS, permitiéndote sincronizar mazos de tarjetas entre escritorio, AnkiDroid y AnkiMobile sin depender de AnkiWeb. Está construido a partir de la fuente oficial de Anki y rastrea automáticamente cada lanzamiento ascendente.
El autoalojamiento mantiene cada tarjeta, historial de repaso y archivo multimedia bajo tu control. El soporte multiusuario, las copias de seguridad programadas con carga S3 opcional, las métricas de Prometheus, fail2ban, la limitación de tasa y un panel de estado se entregan en un solo contenedor — no se requiere una base de datos separada ni servicios externos.
Funciones clave de Anki Sync Server Enhanced
Sincronización multiusuario
Aloje hasta 99 estudiantes independientes en un solo VPS, cada uno con sus propias credenciales y almacenamiento de colección aislado.
Respaldos automatizados
Archivos diarios de toda la colección con retención configurable y carga opcional a S3, MinIO o Garage para copias externas.
Panel de control integrado
La interfaz web muestra el estado del servidor, el tamaño de los datos por usuario, las últimas sincronizaciones, el historial de copias de seguridad y los registros en vivo de un vistazo.
Métricas de Prometheus
Expone operaciones de sincronización, tasas de éxito de autenticación, volumen de datos y tiempo de actividad para paneles de Grafana y canales de alerta.
Seguridad reforzada
La integración de Fail2ban, la limitación de la tasa de solicitudes y el soporte para contraseñas con hash protegen su punto final de ataques de fuerza bruta.
¿Por qué ejecutar Anki Sync Server Enhanced en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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