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Entorno de ejecución de aplicaciones de código abierto y marco de agentes de IA para construir aplicaciones web y API con configuración JSON.
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Todo lo que puedes crear con Yao
Yao es un entorno de ejecución de aplicaciones full-stack de código abierto que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web, API REST y paneles de administración escribiendo archivos de configuración JSON y YAML en lugar de código de backend. Originalmente un motor de bajo código, Yao v1.0 ha evolucionado a una plataforma de agentes de IA con integración nativa de MCP (Protocolo de Contexto del Modelo), orquestación multiagente y una interfaz de chat conversacional integrada.
A diferencia de los frameworks tradicionales, Yao se distribuye como un único binario Go con una base de datos SQLite incrustada, un motor JavaScript V8 para hooks de TypeScript y un sistema de interfaz de usuario renderizado en el servidor, lo que lo convierte en un entorno autónomo para construir y ejecutar aplicaciones web impulsadas por IA sin necesidad de gestionar entornos de ejecución o bases de datos separadas.
Funciones clave de Yao
Generador de API JSON
Defina los puntos finales de la API REST, los modelos de base de datos y los paneles de administración completamente en archivos de configuración JSON/YAML, eliminando el código repetitivo del backend.
Orquestación de agentes de IA
El soporte nativo de MCP y la ejecución multiagente le permiten conectar herramientas de IA, delegar tareas a subagentes y ejecutar flujos de trabajo de agentes en paralelo desde una única configuración.
Motor V8 integrado
Ejecute la lógica de negocio y los hooks de TypeScript directamente dentro de Yao usando un tiempo de ejecución de JavaScript V8 incluido, sin necesidad de instalación de Node.js.
Interfaz de usuario renderizada en el servidor
SUI Pages proporciona un sistema de renderizado del lado del servidor basado en componentes para construir interfaces de frontend completas sin un framework de JavaScript separado.
Búsqueda vectorial integrada
Las capacidades integradas de búsqueda vectorial, grafo de conocimiento y GraphRAG potencian la recuperación semántica de documentos y las características de la base de conocimiento de IA.
¿Por qué ejecutar Yao en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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