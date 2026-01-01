Despliega Yaade con un solo clic.
Entorno de desarrollo de API colaborativo, de código abierto y autoalojado, creado para equipos que valoran la privacidad de los datos.
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Todo lo que puedes crear con Yaade
Yaade es un entorno de desarrollo de API de código abierto y autoalojado, diseñado como una alternativa que prioriza la privacidad a los clientes de API basados en la nube. A diferencia de las herramientas alojadas que almacenan sus colecciones de API y secretos en servidores de terceros, Yaade mantiene todos los datos en su propia infraestructura, incluyendo credenciales, tokens e historial de solicitudes.
Los equipos pueden compartir colecciones de API de forma segura, gestionar múltiples entornos, ejecutar scripts de JavaScript como tareas programadas (cron jobs) o a través de API, e importar desde OpenAPI o Postman. Con soporte multiusuario integrado, tokens de acceso, autenticación OAuth2/OIDC y una base de datos H2 basada en archivos que no requiere configuración adicional, Yaade es lo suficientemente ligero para un solo desarrollador, pero lo suficientemente potente para todo un equipo de ingeniería.
Funciones clave de Yaade
Colecciones colaborativas
Comparta colecciones de API con todo su equipo con acceso basado en roles, para que todos trabajen desde la misma fuente de verdad sin copiar y pegar solicitudes.
Soporte multientorno
Define entornos separados para desarrollo, preproducción y producción, luego cambia de contexto instantáneamente sin actualizar manualmente las URL o los tokens.
Scripting integrado
Escriba scripts de JavaScript para automatizar flujos de trabajo de API, ejecutar pruebas o encadenar solicitudes — y prográmelos como tareas cron o actívelos a través de la API integrada.
Importación de OpenAPI y Postman
Importe colecciones existentes desde especificaciones de OpenAPI o exportaciones de Postman para migrar a su equipo sin reconstruir las bibliotecas de solicitudes desde cero.
Autenticación de OAuth2 y OIDC
Integre con proveedores de identidad externos usando OAuth2 y OIDC, para que su equipo inicie sesión con credenciales corporativas existentes en lugar de administrar cuentas separadas.
No es necesario configurar la base de datos
Yaade utiliza una base de datos H2 incrustada basada en archivos, por lo que no hay contenedores de base de datos separados para configurar — simplemente inicie el contenedor y sus datos persistirán automáticamente.
¿Por qué ejecutar Yaade en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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