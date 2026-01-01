Implementa XWiki con una instalaciÃ³n en un clic.
Potente plataforma wiki de cÃ³digo abierto para la gestiÃ³n del conocimiento del equipo, documentaciÃ³n y espacios de trabajo colaborativos.
Elige un plan VPS para XWiki
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con XWiki
XWiki es una plataforma wiki empresarial de cÃ³digo abierto que va mÃ¡s allÃ¡ de la documentaciÃ³n estÃ¡tica. Su modelo de pÃ¡gina estructurado organiza el contenido en espacios y pÃ¡ginas jerÃ¡rquicos, mientras que un motor de scripting incorporado permite a los equipos construir paneles dinÃ¡micos y aplicaciones de intranet personalizadas directamente en las pÃ¡ginas wiki. Con mÃ¡s de 900 extensiones y un asistente de 'App en Minutos' incorporado, los equipos pueden convertir XWiki en una base de conocimientos personalizada, un rastreador de problemas o un espacio de trabajo de proyectos sin empezar de cero.
Alojar XWiki en su propio VPS mantiene toda la documentaciÃ³n, los procesos internos y el conocimiento de la empresa bajo su control directo â€” sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedor y sin que los datos salgan de su infraestructura. Esta plantilla combina XWiki con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y listo para producciÃ³n.
Funciones clave de XWiki
Modelo de pÃ¡gina estructurada
Organice el contenido en espacios y pÃ¡ginas jerÃ¡rquicos con relaciones padre-hijo, manteniendo las grandes bases de conocimiento navegables y consistentes.
Creador de apps integrado
Cree aplicaciones de datos personalizadas sobre pÃ¡ginas wiki usando el asistente de AplicaciÃ³n en Minutos â€” no se requiere un framework externo ni codificaciÃ³n.
MÃ¡s de 900 extensiones
AmplÃe XWiki con una biblioteca de mÃ¡s de 900 extensiones de la comunidad que cubren calendarios, diagramas, gestiÃ³n de tareas y autenticaciÃ³n LDAP.
Motor de scripting
Escriba scripts de Velocity, Groovy o Python dentro de pÃ¡ginas wiki para crear contenido dinÃ¡mico, paneles de control y reportes automatizados.
BÃºsqueda de texto completo
Solr integrado indexa todo el contenido de la pÃ¡gina y los archivos adjuntos, entregando resultados relevantes incluso en bases de conocimiento grandes al instante.
Historial de revisiones
Cada ediciÃ³n se versiona automÃ¡ticamente con una vista de diferencias completa y restauraciÃ³n con un solo clic para recuperar cualquier versiÃ³n anterior de cualquier pÃ¡gina.
Â¿Por quÃ© ejecutar XWiki en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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