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Wiki minimalista autoalojada con historial de páginas respaldado por Git, edición en Markdown y control de acceso de usuarios en un solo contenedor.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con An Otter Wiki

Una Otter Wiki es una wiki liviana autoalojada que almacena todas las páginas en un repositorio Git y los datos de usuario en SQLite, sin necesidad de un servicio de base de datos separado. Escrita en Python con una interfaz Bootstrap limpia, soporta edición Markdown, archivos adjuntos y un historial completo de revisiones de página respaldado por commits de Git.

Alojarla en tu VPS mantiene todo el contenido de la wiki bajo tu control, con reglas de acceso detalladas que pueden restringir la lectura y edición solo a usuarios registrados o aprobados por el administrador. El diseño de un solo contenedor significa que no hay nada que aprovisionar más allá de un volumen con nombre y el propio contenedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de An Otter Wiki

Historial respaldado por Git

Cada edición de página es automáticamente un commit de Git, lo que le brinda un historial de revisiones completo que puede explorar, comparar y revertir a través de la interfaz web.

Edición de Markdown

Escriba y edite páginas en Markdown con un editor de vista previa en vivo — sin formato propietario ni bloqueo de texto enriquecido de ningún tipo.

Control de Acceso

Los permisos de lectura, escritura y adjuntos se configuran de forma independiente para visitantes anónimos, usuarios registrados y usuarios aprobados por el administrador.

Archivos Adjuntos

Cargue e incruste imágenes y archivos directamente en las páginas wiki, almacenados junto con el contenido de la página en el volumen de datos persistente.

Administración de usuarios

El registro integrado con confirmación de correo electrónico opcional y flujos de trabajo de aprobación del administrador brindan control total sobre quién puede contribuir.

¿Por qué ejecutar An Otter Wiki en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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