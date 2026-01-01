Apache JSPWiki es un motor wiki basado en Java, con muchas funciones, mantenido como un proyecto Apache de alto nivel. Las páginas se almacenan como archivos de texto plano con historial de versiones completo, mientras que los archivos adjuntos, las plantillas de página y una gran biblioteca de complementos incluidos lo hacen adecuado para centros de documentación, bases de conocimiento y sitios de colaboración de intranet donde la estabilidad y la longevidad importan más que seguir las tendencias.

Alojar JSPWiki en su propio VPS le brinda un wiki con licencia Apache que se ejecuta completamente en su propio contenedor Tomcat, sin dependencias SaaS, sin precios por puesto y con autenticación basada en JAAS que puede integrar con su propia pila de identidad. Todo, desde las páginas wiki hasta los archivos adjuntos, reside en un único volumen persistente, lo que facilita las copias de seguridad y las migraciones.