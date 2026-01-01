Implementa Apache JSPWiki con un solo clic.
Motor wiki maduro basado en Java con control de versiones integrado, adjuntos, plugins y control de acceso respaldado por JAAS.
Elige un plan VPS para Apache JSPWiki
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Apache JSPWiki
Apache JSPWiki es un motor wiki basado en Java, con muchas funciones, mantenido como un proyecto Apache de alto nivel. Las páginas se almacenan como archivos de texto plano con historial de versiones completo, mientras que los archivos adjuntos, las plantillas de página y una gran biblioteca de complementos incluidos lo hacen adecuado para centros de documentación, bases de conocimiento y sitios de colaboración de intranet donde la estabilidad y la longevidad importan más que seguir las tendencias.
Alojar JSPWiki en su propio VPS le brinda un wiki con licencia Apache que se ejecuta completamente en su propio contenedor Tomcat, sin dependencias SaaS, sin precios por puesto y con autenticación basada en JAAS que puede integrar con su propia pila de identidad. Todo, desde las páginas wiki hasta los archivos adjuntos, reside en un único volumen persistente, lo que facilita las copias de seguridad y las migraciones.
Funciones clave de Apache JSPWiki
Historial de versiones de la página
Cada edición es capturada por el VersioningFileProvider para que puedas comparar revisiones y revertir cambios no deseados en cualquier momento.
Adjuntos y medios
Cargue imágenes, documentos y otros archivos directamente a las páginas con un proveedor de archivos adjuntos integrado que almacena todo en su volumen VPS.
Control de acceso JAAS
Los permisos detallados de página y grupo se aplican a través del Servicio de Autenticación y Autorización de Java, con backends conectables para LDAP o reinos personalizados.
Biblioteca de plugins y plantillas
Amplíe las páginas con complementos incluidos para tablas de contenido, búsqueda, RSS y contenido dinámico, o rediseñe la wiki con plantillas de página basadas en JSP.
Sintaxis de marcado de Apache
Escriba contenido en el formato ligero de JSPWiki con macros, enlaces inter-wiki y vista previa en vivo mientras edita.
¿Por qué ejecutar Apache JSPWiki en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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