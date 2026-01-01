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Plataforma de blogs minimalista de cÃ³digo abierto, construida alrededor de Markdown, escritura sin distracciones y federaciÃ³n ActivityPub.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con WriteFreely

WriteFreely es una plataforma de publicaciÃ³n limpia y minimalista diseÃ±ada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se componen en Markdown simple, el editor no interfiere y la experiencia de lectura pÃºblica elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte integrado de ActivityPub permite a los seguidores en el Fediverso suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.

Alojar WriteFreely en tu propio VPS mantiene tus escritos bajo tu propio dominio, libre de feeds algorÃ­tmicos y cierres de plataformas. El binario ligero de Go utiliza recursos mÃ­nimos, persiste todo en una Ãºnica base de datos SQLite y te da control total sobre la exportaciÃ³n, la tematizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de la federaciÃ³n.

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Funciones clave de WriteFreely

Editor con prioridad en Markdown

Escribe en Markdown sin formato con un editor sin distracciones que guarda borradores automÃ¡ticamente y se mantiene al margen mientras te concentras en las palabras.

FederaciÃ³n de ActivityPub

Los seguidores en Mastodon y otros servicios de Fediverse pueden suscribirse directamente a tu blog, llegando a los lectores sin que los feeds algorÃ­tmicos se interpongan.

Experiencia de lectura limpia

Las publicaciones se muestran con un diseÃ±o tipogrÃ¡fico, sin anuncios y sin seguimiento â€” los lectores ven tu escrito tal como lo escribiste.

Temas personalizados y CSS

Elija entre temas incorporados o aÃ±ada CSS personalizado para personalizar la marca de su blog sin tocar las plantillas ni reconstruir el binario.

Borradores y programaciÃ³n

Guarde borradores privados indefinidamente, luego programe o publique publicaciones cuando estÃ© listo, sin necesidad de plugins de CMS de terceros.

Ligero y portÃ¡til

Un Ãºnico binario de Go respaldado por SQLite significa que todo tu blog cabe en un volumen diminuto y migra entre hosts con una sola copia de archivo.

Â¿Por quÃ© ejecutar WriteFreely en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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