Implementa WriteFreely con un solo clic.
Plataforma de blogs minimalista de cÃ³digo abierto, construida alrededor de Markdown, escritura sin distracciones y federaciÃ³n ActivityPub.
Elige un plan VPS para WriteFreely
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con WriteFreely
WriteFreely es una plataforma de publicaciÃ³n limpia y minimalista diseÃ±ada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se componen en Markdown simple, el editor no interfiere y la experiencia de lectura pÃºblica elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte integrado de ActivityPub permite a los seguidores en el Fediverso suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.
Alojar WriteFreely en tu propio VPS mantiene tus escritos bajo tu propio dominio, libre de feeds algorÃtmicos y cierres de plataformas. El binario ligero de Go utiliza recursos mÃnimos, persiste todo en una Ãºnica base de datos SQLite y te da control total sobre la exportaciÃ³n, la tematizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de la federaciÃ³n.
Funciones clave de WriteFreely
Editor con prioridad en Markdown
Escribe en Markdown sin formato con un editor sin distracciones que guarda borradores automÃ¡ticamente y se mantiene al margen mientras te concentras en las palabras.
FederaciÃ³n de ActivityPub
Los seguidores en Mastodon y otros servicios de Fediverse pueden suscribirse directamente a tu blog, llegando a los lectores sin que los feeds algorÃtmicos se interpongan.
Experiencia de lectura limpia
Las publicaciones se muestran con un diseÃ±o tipogrÃ¡fico, sin anuncios y sin seguimiento â€” los lectores ven tu escrito tal como lo escribiste.
Temas personalizados y CSS
Elija entre temas incorporados o aÃ±ada CSS personalizado para personalizar la marca de su blog sin tocar las plantillas ni reconstruir el binario.
Borradores y programaciÃ³n
Guarde borradores privados indefinidamente, luego programe o publique publicaciones cuando estÃ© listo, sin necesidad de plugins de CMS de terceros.
Ligero y portÃ¡til
Un Ãºnico binario de Go respaldado por SQLite significa que todo tu blog cabe en un volumen diminuto y migra entre hosts con una sola copia de archivo.
Â¿Por quÃ© ejecutar WriteFreely en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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