Implementa Woodpecker CI con un solo clic.
Plataforma CI/CD ligera de código abierto con integración nativa de GitHub para pruebas, compilación y despliegue automatizados.
Elige un plan VPS para Woodpecker CI
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Woodpecker CI
Woodpecker CI es una bifurcación comunitaria ligera de Drone CI que proporciona una plataforma sencilla de integración y entrega continua. Las pipelines se definen como archivos YAML sencillos en sus repositorios, y Woodpecker las ejecuta automáticamente en eventos de push, pull request o tag a través de una integración de GitHub OAuth.
Alojar Woodpecker CI en un VPS le da control total sobre su infraestructura de compilación sin facturación por minuto ni límites de puestos. Nota: antes de la implementación, cree una aplicación GitHub OAuth con la URL de devolución de llamada configurada a la URL de su instancia de Woodpecker, luego proporcione el ID de cliente y el Secreto durante el proceso de configuración.
Funciones clave de Woodpecker CI
Definiciones de canalización YAML
Define pipelines de compilación, prueba e implementación como archivos .woodpecker.yaml confirmados junto con el código de tu aplicación.
Integración con GitHub
Activar pipelines automáticamente en eventos de push, pull request y etiquetas a través de GitHub OAuth sin webhooks adicionales.
Compilaciones nativas de Docker
Cada paso del pipeline se ejecuta en un contenedor Docker, proporcionando entornos de compilación limpios, aislados y reproducibles.
Pasos paralelos
Ejecute pasos de pipeline independientes en paralelo para reducir el tiempo total de compilación para proyectos de múltiples componentes.
Gestión de secretos
Almacene las claves API y las credenciales como secretos de pipeline cifrados accesibles para los pasos sin exponerlos en archivos YAML.
¿Por qué ejecutar Woodpecker CI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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