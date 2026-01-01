Implementar WireMock con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor simulado de API HTTP estÃ¡ndar de la industria para simular servicios REST, probar casos lÃmite y desarrollar en paralelo.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con WireMock
WireMock es un simulador de API HTTP de cÃ³digo abierto que permite a los equipos de ingenierÃa reemplazar servicios reales con simulaciones programables. Defina stubs a travÃ©s de una API REST o archivos JSON, haga coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parÃ¡metros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelva respuestas dinÃ¡micas generadas con plantillas Handlebars. Grabe el trÃ¡fico real y reprodÃºzcalo mÃ¡s tarde para replicar escenarios de producciÃ³n sin conexiÃ³n.
Alojar WireMock en su propio VPS le da a cada equipo un entorno de simulaciÃ³n compartido para pruebas de contrato, datos de demostraciÃ³n, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como la inyecciÃ³n de latencia o cargas Ãºtiles mal formadas. Los volÃºmenes persistentes mantienen sus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a travÃ©s de las nuevas implementaciones para que sus accesorios de prueba viajen con el servidor.
Funciones clave de WireMock
Emparejamiento flexible de solicitudes
Haga coincidir las solicitudes HTTP entrantes con patrones de URL, encabezados, parÃ¡metros de consulta, cookies y el contenido del cuerpo JSON o XML para una selecciÃ³n precisa del stub.
Plantillas de respuesta dinÃ¡micas
Generar respuestas al instante usando plantillas Handlebars con acceso a datos de solicitud, valores aleatorios, fechas y ayudantes personalizados.
Grabar y reproducir
Capture el trÃ¡fico en vivo contra un origen real y reproduzca las interacciones grabadas mÃ¡s tarde para reproducir escenarios sin dependencias de red.
SimulaciÃ³n de fallas y latencia
Inyecte retrasos configurables, conexiones caÃdas y cargas Ãºtiles malformadas para probar cÃ³mo su aplicaciÃ³n maneja servicios descendentes poco confiables.
Escenarios con estado
Modele flujos de trabajo de varios pasos con mÃ¡quinas de estado para que el mismo punto final pueda devolver diferentes respuestas dependiendo de interacciones previas.
API REST de AdministraciÃ³n
Gestionar stubs, solicitar registros, escenarios y grabaciones programÃ¡ticamente a travÃ©s de la API de administraciÃ³n para la automatizaciÃ³n de CI/CD y las integraciones de herramientas.
Â¿Por quÃ© ejecutar WireMock en Hostinger?
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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