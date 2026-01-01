WireMock es un simulador de API HTTP de cÃ³digo abierto que permite a los equipos de ingenierÃ­a reemplazar servicios reales con simulaciones programables. Defina stubs a travÃ©s de una API REST o archivos JSON, haga coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parÃ¡metros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelva respuestas dinÃ¡micas generadas con plantillas Handlebars. Grabe el trÃ¡fico real y reprodÃºzcalo mÃ¡s tarde para replicar escenarios de producciÃ³n sin conexiÃ³n.

Alojar WireMock en su propio VPS le da a cada equipo un entorno de simulaciÃ³n compartido para pruebas de contrato, datos de demostraciÃ³n, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como la inyecciÃ³n de latencia o cargas Ãºtiles mal formadas. Los volÃºmenes persistentes mantienen sus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a travÃ©s de las nuevas implementaciones para que sus accesorios de prueba viajen con el servidor.