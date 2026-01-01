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Plataforma de desarrollo de cĆ³digo abierto que convierte scripts en herramientas internas, flujos de trabajo programados e interfaces de usuario autogeneradas.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Windmill

Windmill es una plataforma de desarrollo de cĆ³digo abierto que convierte scripts escritos en Python, TypeScript, Go, Bash y SQL en herramientas internas con interfaces de usuario web autogeneradas, flujos de trabajo programables y APIs REST invocables. Elimina el trabajo repetitivo de construir paneles de administraciĆ³n y tableros internos generando interfaces directamente a partir de las firmas de los scripts.

Alojar Windmill en un VPS mantiene todo el cĆ³digo y los datos de las herramientas internas dentro de su infraestructura. El servicio de trabajador incluido ejecuta tareas en entornos aislados, PostgreSQL almacena el estado del flujo de trabajo y el historial de ejecuciĆ³n, y un gestor de secretos maneja las claves API y las credenciales sin codificarlas directamente en los scripts.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Windmill

Scripts multilenguaje

Cree automatizaciones en Python, TypeScript, Go, Bash o SQL ā Windmill se encarga de la ejecuciĆ³n, las dependencias y el sandboxing.

Interfaces de usuario autogeneradas

Windmill genera automĆ”ticamente formularios web e interfaces de usuario a partir de tipos de parĆ”metros de script para que los no desarrolladores puedan ejecutar herramientas sin cĆ³digo.

Constructor de flujos de trabajo

Encadene scripts en flujos de trabajo de varios pasos con ramificaciĆ³n condicional, bucles y ejecuciĆ³n paralela utilizando un editor DAG visual.

Programador Cron

Ejecute scripts y flujos de trabajo en programaciones cron o activadores de eventos sin gestionar infraestructura cron separada.

GestiĆ³n de secretos

Almacene claves API, contraseĆ±as y tokens como variables cifradas accesibles para los scripts sin incrustarlos en el cĆ³digo.

ĀæPor quĆ© ejecutar Windmill en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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