Implementa Windmill con instalaciĆ³n en un solo clic.
Plataforma de desarrollo de cĆ³digo abierto que convierte scripts en herramientas internas, flujos de trabajo programados e interfaces de usuario autogeneradas.
Elige un plan VPS para Windmill
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Windmill
Windmill es una plataforma de desarrollo de cĆ³digo abierto que convierte scripts escritos en Python, TypeScript, Go, Bash y SQL en herramientas internas con interfaces de usuario web autogeneradas, flujos de trabajo programables y APIs REST invocables. Elimina el trabajo repetitivo de construir paneles de administraciĆ³n y tableros internos generando interfaces directamente a partir de las firmas de los scripts.
Alojar Windmill en un VPS mantiene todo el cĆ³digo y los datos de las herramientas internas dentro de su infraestructura. El servicio de trabajador incluido ejecuta tareas en entornos aislados, PostgreSQL almacena el estado del flujo de trabajo y el historial de ejecuciĆ³n, y un gestor de secretos maneja las claves API y las credenciales sin codificarlas directamente en los scripts.
Funciones clave de Windmill
Scripts multilenguaje
Cree automatizaciones en Python, TypeScript, Go, Bash o SQL ā Windmill se encarga de la ejecuciĆ³n, las dependencias y el sandboxing.
Interfaces de usuario autogeneradas
Windmill genera automĆ”ticamente formularios web e interfaces de usuario a partir de tipos de parĆ”metros de script para que los no desarrolladores puedan ejecutar herramientas sin cĆ³digo.
Constructor de flujos de trabajo
Encadene scripts en flujos de trabajo de varios pasos con ramificaciĆ³n condicional, bucles y ejecuciĆ³n paralela utilizando un editor DAG visual.
Programador Cron
Ejecute scripts y flujos de trabajo en programaciones cron o activadores de eventos sin gestionar infraestructura cron separada.
GestiĆ³n de secretos
Almacene claves API, contraseĆ±as y tokens como variables cifradas accesibles para los scripts sin incrustarlos en el cĆ³digo.
ĀæPor quĆ© ejecutar Windmill en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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