Windmill es una plataforma de desarrollo de cĆ³digo abierto que convierte scripts escritos en Python, TypeScript, Go, Bash y SQL en herramientas internas con interfaces de usuario web autogeneradas, flujos de trabajo programables y APIs REST invocables. Elimina el trabajo repetitivo de construir paneles de administraciĆ³n y tableros internos generando interfaces directamente a partir de las firmas de los scripts.

Alojar Windmill en un VPS mantiene todo el cĆ³digo y los datos de las herramientas internas dentro de su infraestructura. El servicio de trabajador incluido ejecuta tareas en entornos aislados, PostgreSQL almacena el estado del flujo de trabajo y el historial de ejecuciĆ³n, y un gestor de secretos maneja las claves API y las credenciales sin codificarlas directamente en los scripts.