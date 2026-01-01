Despliega Wiki.js con instalación en un solo clic.
Plataforma wiki moderna de código abierto con edición WYSIWYG, búsqueda de texto completo, control de versiones y soporte para autenticación múltiple.
Elige un plan VPS para Wiki.js
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Wiki.js
Wiki.js es una plataforma wiki moderna y autoalojada, construida sobre Node.js y respaldada por PostgreSQL. Ofrece un editor visual WYSIWYG junto con soporte para Markdown, búsqueda de texto completo, historial de versiones para cada página y políticas de control de acceso granular, lo que la hace adecuada tanto para bases de conocimiento personales como para documentación empresarial.
Alojar Wiki.js en un VPS mantiene la documentación privada y accesible sin una suscripción SaaS. Se integra con LDAP, OAuth, SAML y docenas de proveedores de autenticación externos, soporta más de 40 idiomas de interfaz y ofrece backends de almacenamiento basados en módulos, incluyendo Git y almacenamiento de objetos en la nube.
Funciones clave de Wiki.js
Opciones de edición avanzadas
Escriba con un editor visual WYSIWYG, Markdown simple o un editor AsciiDoc, según su preferencia y nivel de habilidad.
Búsqueda de texto completo
Encuentre cualquier contenido al instante en todas las páginas wiki con una indexación de texto completo rápida y precisa, impulsada por el backend de PostgreSQL.
Historial de versiones
Cada edición de página se versiona, lo que le permite comparar los cambios a lo largo del tiempo y restaurar cualquier versión anterior del contenido.
Control de acceso
Defina permisos detallados de lectura y escritura por página, grupo o sección para controlar quién puede ver o editar cada parte de la wiki.
Integración de autenticación múltiple
Conéctese a LDAP, OAuth 2.0, SAML o a cualquiera de las docenas de proveedores de inicio de sesión social para la autenticación centralizada de usuarios.
¿Por qué ejecutar Wiki.js en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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