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Entorno de escritorio Linux completo en tu navegador con sesiones persistentes, gestiĆ³n de archivos y soporte de audio/video.

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8 nĆŗcleos de vCPU
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con WebTop

WebTop ofrece un entorno de escritorio Linux completo accesible desde cualquier navegador a travĆ©s de la transmisiĆ³n KasmVNC. Desarrollado por LinuxServer.io, proporciona entornos de escritorio KDE, XFCE y otros con almacenamiento persistente en el directorio de inicio, gestiĆ³n de archivos integrada, paso de audio y video, y un rendimiento grĆ”fico fluido mediante la configuraciĆ³n de memoria compartida.

Alojar WebTop en un VPS le brinda un escritorio remoto seguro accesible sin VPN ni software cliente RDP. Es ideal para ejecutar aplicaciones grĆ”ficas de Linux desde entornos restringidos, proporcionando un espacio de trabajo consistente para desarrollo o productividad accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WebTop

Escritorio basado en navegador

Acceda a un escritorio Linux completo desde cualquier navegador sin instalar VPN, RDP o software cliente de escritorio remoto.

MĆŗltiples entornos de escritorio

Elija entre KDE, XFCE, MATE y otros entornos de escritorio segĆŗn su flujo de trabajo y preferencias de recursos.

Almacenamiento persistente

El directorio de inicio y los datos de la aplicaciĆ³n persisten entre sesiones, manteniendo sus archivos y configuraciones intactos a travĆ©s de las reconexiones.

Soporte de audio y video

El paso de multimedia permite reproducir audio y video dentro del entorno de escritorio en contenedores.

Acceso remoto seguro

Acceda al escritorio a travĆ©s de HTTPS mediante Traefik sin exponer los puertos RDP o VNC directamente a internet.

ĀæPor quĆ© ejecutar WebTop en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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