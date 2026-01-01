WebTop ofrece un entorno de escritorio Linux completo accesible desde cualquier navegador a travĆ©s de la transmisiĆ³n KasmVNC. Desarrollado por LinuxServer.io, proporciona entornos de escritorio KDE, XFCE y otros con almacenamiento persistente en el directorio de inicio, gestiĆ³n de archivos integrada, paso de audio y video, y un rendimiento grĆ”fico fluido mediante la configuraciĆ³n de memoria compartida.

Alojar WebTop en un VPS le brinda un escritorio remoto seguro accesible sin VPN ni software cliente RDP. Es ideal para ejecutar aplicaciones grĆ”ficas de Linux desde entornos restringidos, proporcionando un espacio de trabajo consistente para desarrollo o productividad accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.