Web-Check es una herramienta de análisis de sitios web y OSINT de código abierto que agrega información de más de 50 módulos en un único informe de dominio. Ingrese cualquier URL para ver instantáneamente registros DNS, detalles de certificados SSL, puertos abiertos, encabezados de seguridad HTTP, huellas dactilares de tecnología, datos WHOIS y configuración de seguridad de correo electrónico.

Alojar Web-Check en un VPS les brinda a los equipos de seguridad y desarrolladores una herramienta de análisis privada sin límites de tasa o de uso impuestos por instancias públicas. Es útil para revisiones de seguridad previas a la implementación, investigación de la competencia, reconocimiento en pruebas de penetración y para verificar que su propia infraestructura esté configurada correctamente.