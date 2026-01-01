Hasta un 70% de descuento en Weaviate

Implementa Weaviate con una instalación de un solo clic.

Base de datos vectorial de código abierto para apps de IA con búsqueda semántica, búsqueda híbrida e integraciones de LLM.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Weaviate con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Weaviate

Weaviate es una base de datos vectorial de código abierto diseñada para aplicaciones nativas de IA. Almacena objetos de datos junto con sus embeddings vectoriales, lo que permite una búsqueda rápida de similitud semántica que va más allá de la coincidencia de palabras clave para encontrar contenido conceptualmente relacionado. Soporta búsqueda híbrida combinando enfoques vectoriales y de palabras clave para una precisión de recuperación óptima.

Alojar Weaviate en un VPS proporciona a las aplicaciones de IA un almacén de vectores dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la residencia de los datos. Se integra con los principales proveedores de LLM, incluidos OpenAI, Cohere y Hugging Face, y se conecta directamente con LangChain y LlamaIndex para construir pipelines RAG y funciones de búsqueda semántica.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Weaviate

Búsqueda vectorial semántica

Encuentre contenido conceptualmente similar utilizando incrustaciones vectoriales en lugar de la coincidencia exacta de palabras clave para obtener resultados de recuperación más inteligentes.

Búsqueda híbrida

Combine la similitud vectorial y la búsqueda por palabras clave BM25 con ponderación configurable para obtener lo mejor de ambos enfoques de recuperación.

Integraciones de LLM

Los módulos integrados conectan Weaviate con OpenAI, Cohere y Hugging Face para la generación automática de incrustaciones y consultas generativas.

GraphQL y API REST

Consulta y gestiona datos a través de una API GraphQL o puntos finales REST con librerías cliente para Python, JavaScript, Go y Java.

Soporte multimodal

Almacene y busque en objetos de texto, imágenes, audio y video utilizando el módulo vectorizador apropiado para cada tipo de dato.

¿Por qué ejecutar Weaviate en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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