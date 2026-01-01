Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multiprimaria por diseño: cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de replicación incremental que sobrevive a particiones de red y conectividad intermitente.

Alojar CouchDB en su propio VPS le brinda una base de datos de grado de producción para aplicaciones móviles con prioridad sin conexión, implementaciones en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.