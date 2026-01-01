Implementa Apache CouchDB con un solo clic.
Base de datos de documentos multiprimaria con una API HTTP/JSON intuitiva, diseñada para la fiabilidad y la replicación con prioridad sin conexión.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Apache CouchDB
Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multiprimaria por diseño: cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de replicación incremental que sobrevive a particiones de red y conectividad intermitente.
Alojar CouchDB en su propio VPS le brinda una base de datos de grado de producción para aplicaciones móviles con prioridad sin conexión, implementaciones en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.
Funciones clave de Apache CouchDB
Replicación Multi-Primaria
Cada nodo acepta escrituras y sincroniza los cambios de forma incremental — perfecto para clústeres activo-activo, nodos de borde y sincronización móvil con PouchDB o Couchbase Lite.
API HTTP/JSON
Cada operación es una solicitud HTTP estándar que devuelve JSON, lo que hace que CouchDB sea utilizable desde cualquier lenguaje o entorno de ejecución sin un controlador nativo.
Interfaz de Administración de Fauxton
Panel de control basado en navegador para explorar bases de datos, ejecutar consultas Mango, editar documentos de diseño y configurar la replicación.
Lenguaje de Consulta Mango
Sintaxis de consulta JSON estilo MongoDB con selectores e índices declarativos — no es necesario escribir vistas de JavaScript para búsquedas comunes.
Diseño solo de fallas
El almacenamiento B-tree de solo anexar significa que CouchDB sobrevive a un corte repentino de energía sin corrupción y se recupera instantáneamente al reiniciarse.
¿Por qué ejecutar Apache CouchDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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