Hasta un 69% de descuento en Apache Doris

Implementar Apache Doris con un solo clic.

Base de datos analítica MPP de alto rendimiento para informes en tiempo real, SQL ad-hoc y almacenamiento de datos unificado a escala de petabytes.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Tienes 30 días de garantía de reembolso
Implementar Apache Doris con un solo clic.

Elige un plan VPS para Apache Doris

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Apache Doris

Apache Doris es una base de datos de análisis MPP moderna y en tiempo real utilizada por miles de organizaciones, incluyendo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan y ByteDance, para impulsar paneles de control, análisis ad-hoc y análisis orientados al cliente sobre cientos de terabytes de datos. Su motor de ejecución vectorizado, almacenamiento columnar y optimizador basado en costos ofrecen SQL en menos de un segundo a través de miles de millones de filas, manteniéndose compatible a nivel de protocolo con MySQL para que las herramientas de BI y los controladores existentes se conecten sin cambios.

Autoalojar Doris en su propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y los pipelines de ingesta bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de proveedor. El frontend incluido ofrece una consola web integrada para el estado del clúster, el perfilado de consultas y la exploración de SQL.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Doris

SQL compatible con MySQL

Es compatible con el protocolo de conexión MySQL para que JDBC, ODBC, herramientas de BI y paneles existentes se conecten a Doris sin cambios en el código.

Motor MPP vectorizado

El almacenamiento columnar con ejecución vectorizada y un optimizador basado en costos devuelve SQL en menos de un segundo en miles de millones de filas.

Ingesta en tiempo real

Stream Load, Routine Load de Kafka y los conectores Flink/Spark cargan datos nuevos en tablas consultables en segundos.

Consultas federadas de lakehouse

Multi-Catalog lee fuentes de Hive, Iceberg, Hudi, Paimon y JDBC directamente para que pueda consultar los datos del lago sin copiarlos.

Consola web integrada

El frontend ofrece una interfaz de usuario de navegador para el estado del clúster, la ejecución de SQL, la inspección de perfiles de consulta y la gestión de usuarios y roles.

¿Por qué ejecutar Apache Doris en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

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