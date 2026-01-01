Implementar Apache Doris con un solo clic.
Base de datos analítica MPP de alto rendimiento para informes en tiempo real, SQL ad-hoc y almacenamiento de datos unificado a escala de petabytes.
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Todo lo que puedes crear con Apache Doris
Apache Doris es una base de datos de análisis MPP moderna y en tiempo real utilizada por miles de organizaciones, incluyendo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan y ByteDance, para impulsar paneles de control, análisis ad-hoc y análisis orientados al cliente sobre cientos de terabytes de datos. Su motor de ejecución vectorizado, almacenamiento columnar y optimizador basado en costos ofrecen SQL en menos de un segundo a través de miles de millones de filas, manteniéndose compatible a nivel de protocolo con MySQL para que las herramientas de BI y los controladores existentes se conecten sin cambios.
Autoalojar Doris en su propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y los pipelines de ingesta bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de proveedor. El frontend incluido ofrece una consola web integrada para el estado del clúster, el perfilado de consultas y la exploración de SQL.
Funciones clave de Apache Doris
SQL compatible con MySQL
Es compatible con el protocolo de conexión MySQL para que JDBC, ODBC, herramientas de BI y paneles existentes se conecten a Doris sin cambios en el código.
Motor MPP vectorizado
El almacenamiento columnar con ejecución vectorizada y un optimizador basado en costos devuelve SQL en menos de un segundo en miles de millones de filas.
Ingesta en tiempo real
Stream Load, Routine Load de Kafka y los conectores Flink/Spark cargan datos nuevos en tablas consultables en segundos.
Consultas federadas de lakehouse
Multi-Catalog lee fuentes de Hive, Iceberg, Hudi, Paimon y JDBC directamente para que pueda consultar los datos del lago sin copiarlos.
Consola web integrada
El frontend ofrece una interfaz de usuario de navegador para el estado del clúster, la ejecución de SQL, la inspección de perfiles de consulta y la gestión de usuarios y roles.
¿Por qué ejecutar Apache Doris en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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