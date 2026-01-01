Despliega Waline con un solo clic.
Sistema de comentarios ligero y de código abierto con protección contra spam, moderación y soporte de notificaciones enriquecidas.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Waline
Waline es un sistema de comentarios de código abierto y autoalojado diseñado para sitios web estáticos, blogs y sitios de documentación. Ofrece una experiencia de comentarios completa que incluye respuestas anidadas, reacciones con emojis, recuentos de visitantes y estadísticas de visualización de artículos, todo sin depender de servicios de terceros que rastrean a sus usuarios.
Alojar Waline en su propio VPS le brinda control total sobre los datos de los comentarios, los flujos de trabajo de moderación y la configuración de notificaciones. Esta implementación utiliza SQLite para el almacenamiento local sin configuración, por lo que no hay una base de datos separada que administrar. Waline se integra con cualquier frontend a través de un widget de JavaScript y es compatible con el formato Markdown en los comentarios de forma predeterminada.
Funciones clave de Waline
Protección contra spam
La integración de Akismet incorporada y la limitación de velocidad por IP mantienen los comentarios de spam a raya sin requerir revisión manual de cada envío.
Notificaciones de correo
Las alertas automáticas por correo electrónico notifican a los comentaristas sobre las respuestas y a los propietarios del sitio sobre las nuevas publicaciones, manteniendo las conversaciones activas sin necesidad de monitoreo manual.
Análisis de visitantes
Rastree el conteo de visitas a la página y las estadísticas de visitantes únicos por artículo directamente desde el widget de Waline, sin necesidad de un servicio de análisis adicional.
Panel de moderación
El panel de administración web le permite aprobar, editar y eliminar comentarios y administrar las cuentas de los comentaristas desde una única interfaz.
Soporte de Markdown
Los comentaristas pueden dar formato a las respuestas usando la sintaxis Markdown e insertar reacciones de emoji, haciendo las discusiones más enriquecedoras y fáciles de leer.
¿Por qué ejecutar Waline en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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