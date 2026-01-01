Implementa Wakapi con un solo clic.
Rastreador de tiempo de codificación autohospedado, compatible con los plugins de WakaTime, con paneles, informes y tablas de clasificación.
Elige un plan VPS para Wakapi
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Wakapi
Wakapi es un rastreador de actividad de codificación autoalojado que es totalmente compatible con los plugins de editor de WakaTime. Recopila el tiempo dedicado a codificar desglosado por proyecto, lenguaje, editor y sistema operativo, presentando los datos en un panel visual sin compartir nada con servicios en la nube de terceros.
Alojar Wakapi en un VPS mantiene tu actividad de codificación privada mientras proporciona todas las estadísticas que ofrece WakaTime. Soporta resúmenes semanales por correo electrónico, tablas de clasificación públicas para la motivación del equipo, generación de insignias README para perfiles de GitHub e integración con editores populares como VS Code, JetBrains IDEs y Vim.
Funciones clave de Wakapi
Compatible con WakaTime
Funciona con todos los plugins de editor de WakaTime existentes — solo apúntelos a su instancia de Wakapi autoalojada en lugar de wakatime.com.
Paneles de control de codificación
Visualice el tiempo dedicado por proyecto, idioma, editor y sistema operativo con gráficos filtrables que cubren cualquier rango de fechas.
Reportes de correo electrónico semanales
Reciba resúmenes semanales automatizados de su actividad de codificación, entregados directamente a su bandeja de entrada.
Insignias de GitHub
Genera insignias dinámicas de README que muestren tu tiempo de codificación semanal para exhibir en tus perfiles de GitHub.
Clasificaciones de equipo
Comparte una tabla de clasificación pública con compañeros de equipo para seguir y comparar la actividad de programación en un equipo de desarrollo.
¿Por qué ejecutar Wakapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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