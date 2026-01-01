WAHA (WhatsApp HTTP API) es un servidor API REST de código abierto que envuelve WhatsApp Web en una interfaz HTTP limpia, para que cualquier aplicación o servicio pueda enviar mensajes, recibir eventos y gestionar sesiones sin dependencias del navegador o costos de la nube de terceros. Soporta múltiples backends de motor — esta plantilla utiliza el motor NOWEB, que se comunica directamente a través de WebSocket sin iniciar un navegador, haciéndolo ligero y eficiente en los recursos de VPS.

Alojar WAHA por cuenta propia mantiene los datos de su sesión de WhatsApp, el contenido de los mensajes y las integraciones de webhook bajo su control total. Conecte su CRM, chatbot, mesa de ayuda o herramienta interna a WhatsApp en minutos usando llamadas HTTP estándar, con un panel web integrado y una interfaz de usuario interactiva de Swagger incluidos de fábrica.