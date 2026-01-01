Implementa Vvveb CMS con instalación de un solo clic.
CMS de arrastrar y soltar para crear sitios web, blogs y tiendas de ecommerce visualmente sin escribir código.
Elige un plan VPS para Vvveb CMS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Vvveb CMS
Vvveb es un sistema de gestión de contenidos de código abierto con un constructor de páginas visual de arrastrar y soltar integrado. Te permite diseñar y publicar sitios web profesionales, blogs y tiendas en línea arrastrando componentes al lienzo y personalizándolos visualmente, sin necesidad de programar.
Alojar Vvveb por tu cuenta en un VPS te da control total sobre la infraestructura y los datos de tu sitio web sin tarifas mensuales de SaaS. La biblioteca de componentes cubre diseños, texto, medios, formularios y elementos de comercio electrónico, mientras que el backend proporciona gestión de múltiples páginas, carga de medios y personalización de temas.
Funciones clave de Vvveb CMS
Constructor visual de páginas
Cree páginas arrastrando y soltando componentes en un lienzo en vivo con retroalimentación visual instantánea y edición en línea.
Listo para Ecommerce
Cree catálogos de productos, carritos de compra y flujos de pago con componentes y plantillas de comercio electrónico integrados.
Gestión de blog
Cree y gestione publicaciones de blog con categorías, etiquetas y perfiles de autor utilizando las herramientas de gestión de contenido integradas.
Personalización del tema
Personalice los colores, las fuentes y el diseño globalmente a través del editor de temas sin tocar directamente los archivos CSS o de plantilla.
Publicación sin código
Publicar nuevas páginas y actualizar contenido visualmente sin la intervención de desarrolladores, manteniendo las actualizaciones del sitio rápidas e independientes.
¿Por qué ejecutar Vvveb CMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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